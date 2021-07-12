Siyasilerden tepki: Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkarak oynayan üç kişiye tepki gösterdi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafiğe kapalı alanda dün akşam (11 Temmuz 2021) bir kalabalık oluştu. Surp Takavor Kilisesi'nin önündeki yaya yolunda bir grup müzik eşliğinde eğlendi.

Bu sırada kalabalıktan 3 kişi, kilisenin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkarak oynadı.

İstanbul Kadıköy'de iki kişinin kilise kapısına çıkıp müzik eşliğinde oynaması tepki çekti https://t.co/Ioe6IoocoA pic.twitter.com/Du9Nk6ZOTG — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 12, 2021

Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi. "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır" diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz."

Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 12, 2021

Altun: ​Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir" dedi.

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz.

Din ve vicdan hürriyeti asıldır.

Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır.

Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir.

Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 12, 2021

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