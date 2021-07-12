İstanbul Valiliği: Kilisenin kapı duvarına çıkan 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz" denildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafiğe kapalı alanda dün akşam (11 Temmuz 2021) bir kalabalık oluştu. Surp Takavor Kilisesi'nin önündeki yaya yolunda bir grup müzik eşliğinde eğlendi.

Bu sırada kalabalıktan 3 kişi, kilisenin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkarak oynadı.

Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır" dedi.