Bitlis’te yola atlayan çocuğa araba çarptı

Kaza, Tatvan ilçesinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cumhuriyet Caddesi’nde annesinin elini bırakan çocuk birden yola fırladı. Çocuğa, yoldan geçen araçlardan biri çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savrulurken, araç yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp durabildi. Yaralı çocuk, çevredekiler tarafından 112'ye haber verilmesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.