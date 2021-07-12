İstanbul'da Sedat Peker operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan Cuma günü Sedat Peker'e yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan aramalar sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda, tespit edilen bazı şüphelilerin 8 restoran zincirine sahip olan bir şirketi yağmaladıkları belirlendi. Yağmalama sonucundan elde edilen şirketleri üzerine geçirdiği belirlenen Fikret A. ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi