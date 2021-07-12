CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere: Eyleme katılan tütün üreticilerinden 10'u tutuklandı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman ve ilçelerinde düzenlenen eyleme katılan ve gözaltına alınan tütün üreticilerinden 10'unun tutuklandığını duyurdu.

'Yetki belgesi' almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmanın yasaklanmasına karşı Adıyaman ve ilçelerinde düzenlenen protesto eylemlerine katılan çok sayıda tütün üreticisi gözaltına alınmıştı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, gözaltına alınan tütün üreticilerinden 10'unun tutuklandığını duyurdu.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Adıyaman'da tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğüne tepki gösteren, anayasal haklarını kullanan 10 tütün üreticisi anayasa ve kanuna aykırı olarak, keyfi bir kararla tutuklandılar. Yabancı çiftçiye ödül, yerli çiftçiye hapis. Bu mu adaletiniz?" ifadesini kullanan Tutdere, Sözcü gazetesinden Ahmet Kaya'ya yaptığı değerlendirmede de şunları kaydetti:

"Çiftçi kardeşlerimiz toplantı ve gösteri yasasına muhalefet etmek ve suç işlemeye azmettirmekten tutuklandı. Oysa, o çiftçiler ellerinden ekmeklerinin alınmasını protesto için yollara dökülmüştü. AKP, sözde tutuklamayı zorlaştıran 4. yargı paketini çıkardı ama zihniyet değişmedikçe ne çıkarsanız boş. Anayasal haklarını kullandıkları için bir şafak vakti evlerinden alınan çiftçi kardeşlerimiz, yine bir şafak vakti saat 05:00'te cezaevine gönderildi.

'Bu yapılan yasal değil'

Bu yapılan yasal değil. Çünkü isnat edilen suça göre tutuklama yasal değil. Arkadaşlarımız gerekli itirazları yapacak. Bugün de TBMM'de hapis cezası getiren düzenlemenin ertelemesine yönelik bir torba yasa teklifi görüşülerek genel kurula gönderilecek. Muhtemelen iki güne yasallaşır. Ama, konunun geçici değil, kalıcı tedbirlerle çözüme kavuşturulmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor."

Adıyaman’da Tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğüne tepki gösteren, Anayasal haklarını kullanan 10 tütün Üreticisi Anayasa ve kanuna aykırı olarak,keyfi bir kararla tutuklandılar.Yabancı çiftçiye ödül, yerli çiftçiye hapis.Bu mu Adaletiniz. — Abdurrahman TUTDERE (@avtutdere) July 12, 2021

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