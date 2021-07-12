Vali Yerlikaya: İstanbul'da toplamda 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu kapsamda kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya'nın mesajında "İstanbulumuzda aşı çalışmaları büyük bir başarı ve özveriyle devam ediyor. 11 Temmuz itibarıyla, 1.doz: 6.965.351 %61, 2.doz: 2.895.820, 3.doz: 448.790 Toplamda 10.309.961 doz aşı yapıldı" ifadesi yer aldı.
#İstanbul’umuzda #aşı çalışmaları büyük bir başarı ve özveriyle devam ediyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 12, 2021
⏰ 11 Temmuz itibarıyla,
1.doz: 6.965.351✅
%6️⃣1️⃣ 👏🏻👏🏻👏🏻
2.doz: 2.895.820✅✅
3.doz: 448.790✅✅✅
Toplamda 10.309.961
doz aşı yapıldı.#RandevunuAlAşınıOl#Covid19 pic.twitter.com/hMDEHcndFs
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