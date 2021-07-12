Vali Yerlikaya: İstanbul'da toplamda 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 11 Temmuz itibarıyla 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu kapsamda kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya'nın mesajında "İstanbulumuzda aşı çalışmaları büyük bir başarı ve özveriyle devam ediyor. 11 Temmuz itibarıyla, 1.doz: 6.965.351 %61, 2.doz: 2.895.820, 3.doz: 448.790 Toplamda 10.309.961 doz aşı yapıldı" ifadesi yer aldı.

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