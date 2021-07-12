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    İmamoğlu: Zammın kaynağı belediyeler değil, hükümettir, ekonomik sistemdir

    © Fotoğraf : İBB Basın Danışmanlığı
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107121044946978-imamoglu-zammin-kaynagi-belediyeler-degil-hukumettir-ekonomik-sistemdir/

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelen zamların kaynağının belediyeler olmadığını belirterek, "Ne Silivri Belediyesi'dir ne Büyükşehir Belediyesi’dir. Zammın kaynağı hükümettir, ekonomik sistemdir. Budur yani. 2 kere 2, 4’tür" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ardından küçük ölçekli balıkçılıklar için de destek programı başlattı.

    Silivri’deki etkinlikte balıkçıların, 'Bize umut getirdiniz' sözleriyle karşılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gücümüz oldukça, her hususta, zor anlarında vatandaşımıza, esnafa, farklı meslek gruplarına katkı sunmada, kendimizi mutlak mesul kabul ediyoruz. ‘Mutlaka bir şey yapmalıyız’ diyerek masaya oturuyor ve kararlar oluşturuyoruz" dedi.

    İmamoğlu, kabul görmeyen İSKİ zammına ilişkin, "Zam meselesinin kaynağı belediyeler değildir. Ne Silivri Belediyesi'dir ne Büyükşehir Belediyesi’dir. Zammın kaynağı, hükümettir; ekonomik sistemdir. Budur yani. 2 kere 2; 4’tür" dedi.

    Marmara Denizi'ndeki müsilaj meselesiyle birlikte balıkçılar için yeni bir zorluk konusunun ortaya çıktığını aktaran İmamoğlu, İstanbul'un geçmişten bugüne yapılan yatırımlarla ileri biyolojik arıtma konusunda iyi bir noktaya geldiğine dikkat çekti.

    Yüzde 60'lardaki ileri biyolojik arıtma oranını yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten İmamoğlu, İSKİ'de yapılmasını istedikleri zammı engelleyen muhalefete, “Şu an itibariyle neredeyse elektriğe yapılan zam yüzde 50'ye yaklaştı. İSKİ olarak bütçemizin neredeyse yüzde yirmisini elektrik parası olarak ödüyoruz. 1 milyar 200 milyonu aşan elektrik faturası var İSKİ’nin. Şunu bilelim değerli vatandaşlarım: Zam meselesinin kaynağı belediyeler değildir. Ne Silivri Belediyesi’dir ne Büyükşehir Belediyesi'dir. Zammın kaynağı, hükümettir; ekonomik sistemdir. Budur yani. 2 kere 2; 4'tür” ifadesinde bulundu.

    'Herkesin sorunu Ekrem İmamoğlu'

    Müsilaj temizliği konusunda etkin rol üstlenen İSKİ'nin Silivri’de de Tuzla’da da Sultanbeyli’de de Beylikdüzü’nde de çalıştığına dikkat çeken İmamoğlu, “Çalışmaya da devam edecek; sorumluluğu. Ama ‘Su zammı yaptırmıyoruz…' Yani çok komik. Bir gün mesela manşet malum medyada: ‘Su zammı yaptırmıyoruz İSKİ’ye.' Alkış. Ama 1 gün sonra yüzde 15 elektrik zammında tık yok! Bu bizim halkımızın aldatılacağı bir mesele değil” ifadelerini kullandı.

    Müsilaj konusunda seferberlik anlayışıyla yürütülen çalışmalarda, üzerlerine düşen göreve harfiyen uyduklarını dile getiren İmamoğlu, müsilaj konusunda, İBB'nin sorumlu tutulmasının yanlış bulduğunu belirtti.

    İmamoğlu, “Herkesin sorunu Ekrem İmamoğlu. Bunu niye söylüyorum? Beraber mücadele edelim. Evet, müsilaj ağır bir vebaldir. Bir musibettir. Hep beraber alalım derslerimizi ve işimize bakalım. İstanbul’un tamamını biyolojik arıtmaya dönüştürelim. Ama Türkiye’nin sanayisinin yüzde 50'sini yığdığımız Marmara kenarlarına artık sanayi yığmak değil, süreci akılcı yönetmek adına ülke politikaları geliştirelim. Her 3 insandan birini Marmara’nın kıyılarına nüfus olarak yığmayı bırakalım; Diyarbakır'ı, Hakkari’yi, Kastamonu’yu, Çorum’u, Artvin’i güçlendirelim” dedi.

    Süreçten herkesin gereken dersleri alması ve vatandaşa hesap verecek noktaya gelmesi gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Daha büyük hesap var. Müsilajı konuşalım ama (Kanal İstanbul) kanalı konuşmayalım. Öyle yok. Müsilajı konuşacaksan, kanalı da konuşacaksın. Kanalı niye konuşacaksın? Bilim ve akılla konuşacaksın, Ekrem İmamoğlu'nun dedikleriyle değil. Bir başkasının dedikleriyle de değil. Bilim diyor ki, ‘Kanal yapılırsa Marmara biter.' Çok net. Tersini savunanlara yalvarıyorum: ‘Bana adres verin, geleceğim. Anlatın bana. Sayın bakana da defalarca çağrı yaptım. Beni davet edin. Geleyim bana deyin ki kardeşim, ‘Bu bilim yanlış söylüyor. Marmara'ya bir zararı yok kanalın. İkna edin beni ya. Sadece birileri istiyor; o kadar” diye konuştu.

    Etiketler:
    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İSKİ, Ziyaret, Balıkçı, İBB, Zam, Ekrem İmamoğlu
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