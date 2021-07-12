Alçı: 23 Haziran seçimi öncesi gerçekleşen Ali Kemal Özcan-Öcalan görüşmesinin bazı detaylarını ilk kez şimdi yazıyorum

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, akademisyen Ali Kemal Özcan ile Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesi gerçekleştirdikleri görüşmeden detaylar aktardı. Alçı, bunları ilk kez yazdığını söyledi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Teşekkürler Tayyip Bey...' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

"Çözüm süreci gibi tamamen yerli ve milli bir projeye yeniden sahip çıktığı için Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum. Hükümet medyasındaki kalemler tarafından bile bir süredir çözüm süreci şuursuzca kriminalize ediliyordu bu ülkede" ifadesini kullanan Alçı, şöyle devam etti:

"Bu sürecin vatana ihanet olduğunu pervasızca söyleyenler gerçek demokratları bastırıyorlardı. AK Parti bu konularda özgüvensiz ve sessiz kalıyordu. Ben her zaman her koşulda bu son 6 seneye inat çözüm sürecini savunmaya devam ettim. Yazarlık hayatımda en çok inandığım projelerden biriydi bu süreç.

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Sırf Erdoğan düşmanlığından ötürü çözüm süreci bitsin diye Kürt siyasetçileri dolduruşa getirenler bedel ödemiyor. Bütün fatura yine Kürtlere çıkıyor. Bu ülkede Kürtler arasında çözüm sürecine destek yüzde 100’dü. Evet yüzde 100. Hangi siyasi görüşten olursa olsun her Kürt bu barış sürecinden mutluydu."

'Öcalan 2016'dan beri 'Türkler arası politik kavgada Kürtler taraf tutmasın' diyor'

Bu noktada çözüm sürecinde yaşananlarla ilgili bazı hatırlatmalarda bulunan Alçı, daha sonra İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kendisiyle görüşenlere 2016'dan beri özetle "Biz Kürtler, Türkler arasındaki siyasal kavgada taraf olmayalım. Ne zaman taraf tuttuysak hep biz bedel ödedik ve düşmanlıklar körüklendi. Ne AKP ile ne CHP ile ittifak kurmayalım" dediğini aktardı.

Öcalan ile PKK üzerine uzman olan akademisyen Ali Kemal Özcan'ın Haziran 2019 İstanbul seçimlerinden önce yaptığı görüşmeye yer veren Alçı, şunları aktardı:

"Haziran 2019’da PKK üzerine uzman olan akademisyen Ali Kemal Özcan’ın Abdullah Öcalan ile görüşmesinde de Öcalan’ın söylediği yine aynı tezdi. Yani 'Türkler arası politik kavgada Kürtler taraf tutmasın. Eğer taraf olursak ağır bedel ödüyoruz. Yanında durduğumuz taraf da bize sahip çıkmıyor' tezi.

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Fakat bu görüşme 23 Haziran 2019 öncesine denk getirilme gibi bana göre de çok büyük bir yanlış yapıldı. Olay bağlamından koparıldı. O görüşme ile ilgili bazı detayları burada ilk kez şimdi yazıyorum. Aslında Öcalan’ın yukarıdaki sözleri Ali Kemal Özcan ile görüşmesinden sonra Asrın Hukuk Bürosu tarafından açıklanacaktı. Bu gecikince ikinci bir görüşme gerçekleşti. O görüşmede Öcalan sinirlendi ve Özcan’a şöyle söyledi:

© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SELİM BAYRAKTAR Akademisyen Özcan: Öcalan İstanbul seçimi öncesi mektubunu avukatlar olmadan açıklamamı istemedi tavır koyarlar.'

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