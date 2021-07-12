Erdoğan: Avrupa'dan Kanada'ya bize her seferinde özgürlük nasihatı verenlerin tarihindeki ayıplar birer birer dökülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Gençlik Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

- Avrupa'dan Kanada'ya bize her seferinde özgürlük nasihatı verenlerin tarihindeki ayıplar birer birer dökülüyor.

- Sevgili gençler, zirvenin öncelikle başarılı geçmesini, tüm gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu platform kuruluşundan itibaren hayata geçirdiği projelerle önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Platform ayrıca dergiler, yurtlar, burslar ve diğer projelerde gençlerimize eğitim hayatlarında destek olmaktadır.

- Öncelikle muhatabımız olan gençlerin kaygılarını, beklentilerini bilmemiz gerekiyor. Özellikle bir kısım medya ve muhalefet, genci tanımak yerine genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları genç tanımı, milyonlarca insanı yaftalıyor.

- Gençlere ulaşmak, gençlerin duygularını istismar etmekle olmaz. Gençleri kazanmak için önce onları gayet güzel bir şekilde dinlemek, onlara kulak vermek, onlarla bir duygudaşlık gerekiyor.

- Diyarbakırlı genç bir kardeşimiz Yusuf, onun davetine icabetle en son buluşmamızı 81 ilimizden misafirlerimizle Diyarbakır Suriçi'nde gerçekleştirdik. Bir sonraki buluşmamızı Erzurumlu gençlerimizle yapmayı planlıyoruz. Gençlerimizle bir araya gelip hasbihal etmeyi sürdüreceğiz. Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Aynı şekilde ben de gençlerimizi çok seviyorum. Bu toplantılar vesilesiyle bir kez daha görüyoruz ki pırıl pırıl gençlere sahibiz.

- Ne olacak bu gençliğin hali diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye'yi ve dünyayı takip ediyor. Gençlerimiz, büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor.

- 18 yaşında İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih'in torunlarına oy kullanma hakkını verelim dedik, seçme yaşını 18 yaşa düşürdük.