Hazine 4.06 milyar TL'lik borçlanma yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iki yıl vadeli tahvil ihalesinde, ihale öncesi yapılan satışla toplamda 4.06 milyar TL'lik borçlanma gerçekleşti

Bloomberg'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iki yıl vadeli devlet tahvil ihalesinde 3.79 milyar liralık teklife karşılık 2.36 milyar TL net satış gerçekleştirildi.

İhalede bileşik faiz yüzde 18.90 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 8.10 kupon ödemeli devlet tahvilin ihalesi öncesi kamuya 1 milyar TL satış gerçekleştirdi.

Hazine’ye ihale öncesi piyasa yapıcılara 700 milyon TL satış yaptı, piyasa yapıcıları teklifi 951 milyon TL olmuştu.