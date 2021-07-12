TDK 'pandemi, filyasyon, entübe' gibi tıbbi terimlere karşılık arıyor

Türk Dil Kurumu, koronavirüs salgını döneminde sıkça kullanılan ve dilimize yerleşen, 'pandemi, filyasyon, entübe' gibi tıbbi terimleri anlamlandırma çalışmaları yapıyor.

TDK, özellikle salgın sürecinde sıkça ve çoğu zaman yanlış, yersiz kullanılan 'pandemi, epidemi, bulaş, filyasyon, entübasyon, entübe, immün, immün sistem' gibi tıbbi terimlere karşılık bulma çalışması başlattı.

TDK Güncel Türkçe Sözlük Kolu tarafından sürdürülen çalışmanın sonuçları, 2022'de güncellenmesi planlanan Türkçe Sözlük'te yer alacak.

Dil bilgisi, dil bilimi ve terimlerle ilgili çalışmalarının yanı sıra "Osmanlı Türkçesi" ve "Köken Bilgisi" sözlükleri çalışmalarını sürdüren TDK, "Osmanlı Türkçesi Sözlüğü" hazırlığında ise son aşamaya geldi. Sözlüğü yıl sonunda genel ağ sayfasında kullanıma açmayı planlayan kurum, "Köken Bilgisi Sözlüğü" için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları kapsamında Türk yazı dilleri ve lehçelerini konuşan ülkelerde bulunan üniversiteler ile kurum ve kuruluşlarla ortak bilimsel konferanslar düzenleyen kurum, Latin kökenli alfabeye geçiş konusunda Türkiye'nin deneyimlerini aynı süreçler içerisinde olan ülkelere aktarıyor.