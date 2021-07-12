Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni gelişme: 'Reddi hakim' talebi reddedildi

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in 'reddi hakim' talebinin reddine karar verildi. Öte yandan Avcı, "Adalete güveniyorum. Sağlıklı bir yargılama olacağına inanıyorum. Pişmanım" diyerek ağladı.

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen beşinci duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, babası Sıddık Gültekin ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma, yoklamayla başladı. 3. Adli Tıp İhtisas Kurumu tarafından gelen raporun dosyaya eklenmesine, bir önceki duruşmada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in 'reddi hakim' talebinin reddine karar verildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre avukat Epözdemir, savunmasında, "Yaşarken yakıldığı eylem var. Raporla bu tespit edildi. 5. celsedeyiz bir türlü yargı ilerlemiyor. Hep sürüncemede kalıyor. Yapılan istemlerin yargılamaya uzatma amacı olduğu açıktır. Biz niçin görüntüleri Amerika'dan istiyoruz. Yani neyi ortaya koyacak. Biz burada maktulün özel hayatını mı yargılıyoruz. Ölümü mü meşrulaştırmaya çalışıyoruz. Niçin maktulün özel hayatını konu alan video fotoğrafları bekliyoruz. Maktul ve ailesinin itibarını mı zedelemeye çalışıyoruz. Yargılanması gereken her şey açıktır" dedi. Epözdemir, şunları kaydetti:

"Bu suç tek başına işlenemez. Aile yakınlarının cinayetin işlendiği eve gitmesinin nedeni, suç delillerini ortadan kaldırmaktır. Mahkeme başkanının bu davadan çekilmesini istiyorum. Adil değilsiniz ve adil de görünmüyorsunuz."

Cemal Metin Avcı'nın avukatının savunması sırasında Sıddık Gültekin, oturduğu yerden bir anda ayağa kalktı. Baba Gültekin, "Diri diri yakıp öldürmüş, siz hala neyi savunuyorsunuz ? Yazıktır, günahtır" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı, Sıddık Gültekin'in salondan çıkarılmasına karar verdi.

'Keşif anında iyi ki video kaydı yapıldı'

Sanık Cemal Metin Avcı, "Adli Tıp Kurumu raporuna kesinlikle katılmıyorum. Benim ilk yardım belgem var. Kişinin öldüğünü zaten kontrol etmiştim. Çok pişmanım. Keşke bunlar olmasaydı. Olayın ortaya çıkmasını ben sağladım. Olayların doğrusunu anlattım. Keşif anında iyi ki video kaydı yapıldı. 165 kilogramlık varili tek başıma kaldırdığım ortadadır. Varili orada kaldırmasaydım daha nelerle suçlanacaktım bilmiyorum. Adalete güveniyorum. Sağlıklı bir yargılama olacağına inanıyorum. Pişmanım" diyerek ağladı.

Ara kararı verip duruşmayı erteledi

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, duruşmaya verilen 5 dakikalık arada tekrar duruşma salonuna giren Sıddık Gültekin'i Mahkeme Başkanı'nın tekrar dışarı çıkarmak istemesine, "Yanlış yapıyorsunuz. Suçsuz bir insanı dışarı çıkartamazsınız" diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, duruşma düzenini bozdukları gerekçesiyle Gültekin ile Çepni'yi de polis eşliğinde salondan çıkardı. Ardından Mahkeme Başkanı ara kararını açıkladı. İstanbul 3. İhtisas Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi örneğinin bir nüshasının gönderilmesinin talep edilmesine, adliye binasındaki güvenlik önlemlerinin artırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.