İntihara kalkışan genci Belediye Başkanı ikna etti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan genci ilçenin belediye başkanı ikna etti.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre sezonluk işçi olarak Kastamonu ilinden Şarkışla ilçesine gelen İ.B.D. isimli şahıs eniştesi tarafından gasp edildi.

500 Türk Lirasının gasp edildiğini söyleyen İ.B.D. ilçe merkezinde bulunan bir av bayinin çatısına çıktı.

Başka parasının olmadığını söyleyen şahıs intihar girişiminde bulundu.

İ.B.D. Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u görmek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Başkan Oğuz şahsı ikna etmeye çalıştı.

Başkan Ahmet Turgay Oğuz'un uzun uğraşları sonucu İ.B.D. çatıdan indirildi. Şahıs sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.