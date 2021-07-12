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    Recep Tayyip Erdoğan

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklayarak, "Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz'a sürecek bir tatile kabül oluyorlar. 16'sında herkes mesaisinde olacak" ifadelerini kullandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. 

    Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzere olduğunu söyleyen Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. 

    Erdoğan, İstanbul Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkarak dans edilmesine tepki göstererek, "Bu saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum" ifadelerini kullandı. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nda köprülerden geçisin ücretsiz olacağını belirterek tatilin 9 olacağını açıkladı. Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. 19 Temmuz idari izin sayılacak" diye konuştu. 

    Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: 

    - Kurban Bayramı öncesinde hem gündemimizdeki konuları hem de bayram hazırlıklarını değerlendirmek üzere yaptığımız Kabine Toplantısını az önce tamamladık. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayısı 59 milyona yaklaştı. Salgına karşı en etkili koruma yöntemi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Gücümüzü korumak için elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Vatandaşlarımız kendilerini ve sevdikleri için Kurban Bayramı öncesinde aşılamaya davet ediyorum. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmaz zorundayız. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere insanların kalabalık olarak bulundukları yerlerde bu kurallara riayet etmek çok önemlidir.

    - Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum.

    -  Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. 

    'İhracatta tüm zamanların rekorunu kıracağız'

    - Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız.

    - Normalleşme ile birlikte üretim ve ihracatta bir yükseliş trendi başladı. 

    - Normal düzene uyarak geçirenler işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ediyor. Üretim ve ihracat tarafında bir sıkıntımız yoktu. İnşallah 2021'de ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıracağız. Pek çok şehrimizde organize sanayi bölgeleri yetersiz kaldığı için yenilerinin kuruluş hazırlıkları yapılıyor. Artık meslek liselerini sanayi bölgeleri içinde açarak okul eğitimi ile işbaşı eğitimini birleştiriyoruz. Bakanlıklarımız kendi alanlarında gençlerimizin bu potansiyellerini hayata geçirmeye yönelik pek çok program uyguluyor. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Kabine toplantımızın ardından yaptığımız konuşmada, ekonomimizle ilgili kapsamlı bir değerlendirmeyi sizinle paylaşmıştım. Sıkıntılarımız sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama elimizdeki imkanlar, bu sıkıntıların katbekat üstündedir. 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranı ile dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız. Diğer alanlarla birlikte ekonomide emin adımlarla ilerliyoruz.

    - Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz. 

    - Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni bir plan üzerine çalışıyoruz. Meslek okullarını sanayi bölgelerine yakın yerlerde açarak okul eğitimi ile pratik eğitimi birleştiriyoruz.

    - Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların gerideki yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşunadır.

    - Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu göreceğiz.

    'Bayramda köprüler ücretsiz'

    - Araçlarıyla Niğde-Ankara otoyolunu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR’larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek.

    - Bayramda köprülerden ücretsiz geçiş, cuma günü gece yarısı başlayacak.

    'Ülkemizin doğusuyla batısı arasında hak ve özgürlükler bakımından fark yok'

    - Cuma günü Diyarbakır'da vatandaşlarımızla gençlerimizle çok özel bir gün geçirdik. Türkiye'nin üzerine serpilmek istenen ölü toprağı nasıl attığının en somut canlı örneğini Diyarbakır'da yaşadık. Darbelerin onun ikizi olan vesayetin kurduğu baskı ve zulüm düzeni Diyarbakır'da ağır hissedilmişti. Yaptığımız toplu açılış töreninde her alanda ihtiyacı olan yüzlerce kamu yatırımını halkımızın hizmetine sunduk. Tekstil organize sanayi bölgesinde inşa edilen 30 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Bir dönem ülkemizin ilk 5 sanayi şehri arasında yer alan Diyarbakır'ın nasıl olur da geri kalmışlık batağına saplanmışlıktan başlayıp, detaylıca oradaki milletimizle konuştuk. Yasin Börü gibi nice Kürt gencini alçakça katledenlerin, nice ailelere sırtını dönenleri hatırlattık. Sokaklarda oluk oluk kan akarken, sözde siyasetçilerin aslında hangi silahın tetikçiliğini yaptığını sorduk. Terör örgütünün dağdaki ve şehirdeki unsurları etkisiz hale geldikçe ülkemizle birlikte bölgede de huzur havası hakim olmuştur. Yıllarca bölge insanını baskı ve zulüm atında tutan, geri kalmışlığa mahkum eden bu bölücü zihniyet geriledikçe bu şehirlerimizin kalkınma ve büyüme heyecanı da güçleniyor.

    - Hamdolsun ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır. Bölücü zihniyet geriledikçe, şehirlerimizin kalkınma ve büyüme heyecanı artıyor. 

    - 15 Temmuz'un beşinci yıl dönümü vesilesiyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, tarihi dersler çıkarılacak bir dönüm noktasıdır.

    'Kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı provokasyon olarak görüyorum'

    -  Kadıköy’de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Hangi dinden olursa olsun kalkıp kesinlikle onların mabetlerine bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. 

    '16'sında herkes mesaisinde olacak' 

    - Kurban Bayramı tatili için Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. 19 Temmuz idari izin sayılacak. 16'sında herkes mesaisinde olacak.

    Etiketler:
    Diyarbakır, Kilise, Kadıköy, Meslek lisesi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Bayram tatili, Tatil, Kurban Bayramı
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