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    İsmail Çataklı

    İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Afgan göçmenlerin sınırlarımızdan girdiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

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    Türkiye
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    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Afganistan’da yaşanan gelişmeler üzerinden düzensiz göçmenlerin kalabalık gruplar halinde kontrolsüz biçimde sınırlarımızdan girdiği iddiasına yönelik görüntüler ülkemiz sınırlarından olmayıp gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasında bulundu.

    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afgan uyruklu kişilerin İran üzerinden Türkiye’ye geniş kitleler ve kontrolsüz biçimde giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan videolar hakkında yazılı açıklama yaptı.

    Çataklı, yaptığı yazılı açıklamada, paylaşılan videoların bir kısmının İran içlerinden, bir kısmının İran-Afganistan sınırından, hatta bir kısmının Afganistan-Tacikistan sınırından olduğu bile görüldüğü, bu videolarla, sınır güvenliğinin olmadığına ve düzensiz göçmenlerin Türkiye içerisinde istedikleri şekilde dolaşabildiklerine dair kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

    Bakan Yardımcısı Çataklı, çalışmalar kapsamında şu bilgileri verdi:

    “İran ve Irak sınırlarımızda; 54 km’lik Iğdır-İran sınırının tamamı, 84 km’lik Ağrı-İran sınırının 82 km’si ve 121 km’lik Hakkari-İran sınırının 13 km’sinde olmak üzere toplam 149 km’lik kısımda güvenlik duvarı ve devriye yolu çalışmaları tamamlanmıştır. Hakkari-İran sınır hattının 30 km’lik kısmında güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa çalışmaları ise halen devam etmektedir. Van-İran sınır hattının ilk etabı olarak 63 km’lik kısımda güvenlik duvarı ve devriye yolu yapım çalışmalarına 2021 yılında başlanılmıştır. Iğdır-İran sınırının tamamında ve Ağrı-İran sınırının 25 km’lik kısmında sınır aydınlatma çalışmaları tamamlanmıştır. Ülkemizin doğu sınırlarında 141 gözetleme ve 109 haberleşme kulesi, 85 komuta kontrol merkezi ve 329 adet kablosuz sensör seti kurulması öngörülen 108 milyon Avro bütçeli Elektro-Optik Kule Projesi kapsamında 560 km’lik İran sınırında kurulacak gözetleme ve haberleşme kuleleri ile komuta kontrol merkezleri sayesinde kesintisiz ve etkin gözetleme imkânı elde edilecektir. Bu çerçevede İran ve Irak sınırımızdaki hudut birliklerinin istifade edeceği Elektro-Optik Kulelerinin örülümü yüzde 90 oranında tamamlanmıştır. Proje tamamlandığında terör, yasadışı geçiş, kaçakçılık vb. sınır aşan suçların önüne geçilecektir.“

    2016 yılından beri düzensiz göçmenle mücadele kapsamında verileri paylaşan Çataklı, şöyle devam etti:

    “Tekraren ifade etmek isteriz ki; düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Sınırlarımızda yakalamalar da olmaktadır. Nitekim 2016 yılında 174 bin 466, 2017 yılında 175 bin 752, 2018 yılında 268 bin 003, 2019 yılında 454 bin 662, 2020 yılında 122 bin 302 ve 2021 yılında bu güne kadar 62 bin 687 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Ancak son dönemde Afganistan’da yaşanan gelişmeler üzerinden düzensiz göçmenlerin kalabalık gruplar halinde kontrolsüz biçimde sınırlarımızdan girdiği iddiasına yönelik görüntüler ülkemiz sınırlarından olmayıp gerçeği yansıtmamaktadır. Bir takım çevrelerce kasıtlı olarak provokasyon içerikli videolar yoluyla kamuoyunda oluşturulmak istenen algının aksine bütün birimlerimiz tarafından düzensiz göçün önlenmesi amacıyla tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmak suretiyle gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmaktadır.”

    Etiketler:
    Sınır, iddia, Göçmen, Afgan, Açıklama, İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı
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