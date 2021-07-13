Silahlı saldırgan, gölgesi takip edilerek yakalandı

Bursa Osmangazi'de bir binanın 5. katındaki dairenin balkonundan silahla rastgele ateş açıldığının bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, şüpheli Halil A'nın ateş açmayı sürdürdüğü sokağın girişlerinde güvenlik önlemi aldı.
Ablasını odaya kilitlediği belirlenen Halil A. ile karşı binanın balkonundan iletişim kuran emniyet yetkilileri, onu ikna etmeye çalıştı.
İçeri giren ve perdeleri kapatarak teslim olmamakta direnen zanlının gölgesini takip eden yetkililerin talimatlarıyla harekete geçen özel harekat ekipleri, ses bombası atarak koçbaşıyla kapıyı kırıp binaya girdi.
Silahıyla gözaltına alınan Halil A, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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