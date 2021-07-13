Selvi: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığında ön plana çıkan İmamoğlu ve Yavaş’a karşı bir operasyon çekti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Cumhurbaşkanlığı adaylığında ön plana çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a karşı bir operasyon çekti" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan yazısının 'Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş operasyonu' başlıklı bölümünde sözlerine "Yazmasam içimde ukde kalırdı" diye başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Cumhurbaşkanlığı adaylığında ön plana çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a karşı bir operasyon çekti" ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:

"İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgiyi soruya 'Belediye başkanlarının birinci görevi halka hizmettir' karşılığını verdi. Bunun Türkçesi, 'Siz belediye başkanısınız, belediye başkanı kalın. Belediye başkanı olarak seçildiniz, belediye başkanlığı yapın, cumhurbaşkanı adaylığını aklınızdan çıkarın' demektir.

İmamoğlu sineye çeker mi?

Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili anketlerde İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’ndan çok önde çıkıyorlar. Cumhurbaşkanı adaylığını kafasına koyan Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu ve Yavaş’ı diskalifiye etmeden cumhurbaşkanı adayı olamayacağını görüyor. O nedenle iki başkana operasyon çekiyor. Mansur Yavaş’ı bilemem ama Ekrem İmamoğlu bunu sineye çeker mi emin değilim. Hele o gün gelsin, siz İmamoğlu’nu o zaman görün."

'MHP, 'Serok Erdoğan' sloganlarının bölücü bir mesaj taşıdığını düşünmüyor'

Öte yandan Selvi, Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için atılan 'Serok Erdoğan' sloganının MHP üzerindeki etkisine de değindi.

Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasının her zamankinden daha çok dikkatle takip edileceğini ifade eden Selvi, "MHP’nin görüşlerini MHP lideri açıklayacak. Ancak ben MHP yöneticileriyle kurduğum temaslarda bir rahatsızlık hissetmedim. Muhalefetin Cumhur İttifakı’nı çatlatmak için MHP’yi kaşıma çabalarının bir karşılığı gözükmüyor" dedi.

Selvi, bu konudaki sözlerini "MHP bu tuzağa düşmeyecek. MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında atılan 'Serok Erdoğan' sloganlarının bölücü bir mesaj taşıdığını düşünmüyor. Bölgenin geleneksel bir yaklaşımı olarak değerlendiriyor. Bugün Bahçeli’nin vereceği mesajlar ne olacak, ona bakacağız ama ben MHP’de bir 'Serok Erdoğan' rahatsızlığı hissetmedim. Yani esas hedef Erdoğan" diye noktaladı.