Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı: AKP verdiği sözleri yerine getirmedi

Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca, "Son seçimde romanların çoğu AKP'ye oy vermişler fakat seçimden sonra AKP'nin verdiği sözleri yerine getirmediğini ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini söylüyorlar. CHP daha çok doğuya eğilirse, doğudaki Roman yurttaşların CHP’ye yüzünü döneceğini inanıyorum" dedi.

Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca, Doğu illerde çok sayıda Roman vatandaşın yaşadığını kaydederek "Son seçimde romanların çoğu AKP'ye oy vermişler fakat seçimden sonra AKP'nin verdiği sözleri yerine getirmediğini ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini söylüyorlar. CHP daha çok doğuya eğilirse, doğudaki Roman yurttaşların CHP’ye yüzünü döneceğini inanıyorum. Roman nüfusu hafife alınmamalı" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla doğu illerindeki Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Purçu, CHP’nin iktidar olması halinde getireceği çözüm önerilerini anlattı. Ziyareti sırasında Purcu’ya, Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca eşlik etti.

Cumhuriyet gazetesinden İlayda Kaya'nın haberine göre Sinan Karaca, Doğu illerinde çok sayıda Roman vatandaşın yaşadığını söyleyerek "Bitlis, Diyarbakır ve Muş’ta çıkarma yaptık. Sadece Bitlis’te yaklaşık 36 bin oy kullanan Roman yaşıyor. Baktıklarında Kürt vatandaşı zannediliyor ama Roman yurttaşlar yaşıyor. Doğu bazında bakarsak bu sayı katlanarak artıyor. Doğu ve Güneydoğu’da yaklaşık 2 milyon Roman yurttaş yaşadığını düşünüyoruz" dedi.

'Romanlar 'Devlet buraya uğramıyor' diyor'

Doğudaki Romanların maddi zorluklarla mücadele ettiğini kaydeden Karaca şunları kaydetti: