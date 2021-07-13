MHP lideri Devlet Bahçeli, "Biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz. İstikbalimizin değil, istiklalimizin derdindeyiz. Halkın yanındayız. Hakk'ın yanındayız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

- Özellikle ifade etmek istiyorum ki biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz. İstikbalimizin değil, istiklalimizin derdindeyiz. Halkın yanındayız. Hakk'ın yanındayız.

- Yalanı ve riayı siyaset zannedenler, yıkımı marifet görenlerdir.