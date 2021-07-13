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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile terörle mücadele harekatında önemli görevler üstlenen 8. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar ve TSK komuta kademesi faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, personelle bir araya geldi.

    Milli Savunma Bakanı Akar: Afganistan'daki havalimanı konusunda olumlu gelişmeler var

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Görüşmeler doğrultusunda, Sayın Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sorularını yanıtladı.

    Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere bazı mevkidaşları ile yaptığı telefon görüşmeleri hatırlatılarak sürecin nasıl gittiğinin sorulması üzerine Akar, şu ifadeleri kullandı:

    "Biz, 'Afgan kardeşlerimiz', 'kardeş Afganistan' diyoruz. Onlarla köklü tarihi ve kültürel bağlarımız var. Onların sulhu, sükunu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da aynı doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Afganistan'ın siyasi, sosyal yapısı ile içinde bulunduğu genel durumu da dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç başladı, görüşmeler devam ediyor."

    Türkiye ile ABD arasında gerek teknik heyetler gerekse Savunma Bakanları arasındaki görüşmelerin nasıl geçtiğinin sorulması üzerine Akar, "Gayet yapıcı, gayet olumlu görüşmeler gerçekleştirildi. Çalışmalar devam ediyor. Afganistan'a yardımcı olmak isteyen diğer ülkeler var, onlarla da konuşuyoruz. Çok yönlü bir olay. Hem Afgan kardeşlerimizle hem NATO, AB, uluslararası toplumla süreci devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

    'Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var'

    Görüşmelerin ardından yakın zamanda atılacak bir somut adımın olup olmadığı sorulan Akar, "Görüşme doğrultusunda Sayın Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Biden ile görüştü. Biz ABD'li mevkidaşımızla görüştük. Diğer arkadaşlarımız görüştü. Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

    'Tüm ihtimalleri çok yönlü değerlendiriyoruz'

    Türkiye'nin, Afganistan'daki tüm faaliyetlerini Afgan kardeşlerinin menfaatleri doğrultusunda yerine getirdiğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

    "20 senedir oradayız. Muharip görev almadık. Danışmanlık yaptık, bakım, onarım, inşaat görevlerini yerine getirdik. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı 6 yıldır işletiyoruz. Şimdi de bunun devamı... Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir. Havalimanı'nın açık olması, çalıştırılması lazım. Bunu bütün ülkeler de söylüyor. Havalimanı çalışmadığı takdirde ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek durumunda kalacak. Çünkü güvenli iletişim, ulaşım olmadığı zaman orada kalamazlar. Böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bununla birlikte havalimanı rasyonel şekilde çalışmazsa eğitim, sağlık, ticaret için yurt dışına gitmek zorunda olanlar ne yapacak? Bir devletten bahsediyoruz. Bunlar Afgan kardeşlerimizin huzuru, refahı ve gelişmesini de olumsuz etkileyecektir."

    Taliban'ın ülkede etki alanının giderek yayılmasına ilişkin soruya da Akar, "Tacikistan, Özbekistan sınır güvenliği dahil oradaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye yönelik olası göç dalgasına bakıyoruz. Tüm ihtimalleri çok yönlü değerlendiriyoruz. Çok şükür şu an bir sıkıntı yok" yanıtını verdi.

    Etiketler:
    NATO, ABD, Taliban, Havalimanı, Hulusi Akar, Lloyd Austin, Afganistan
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