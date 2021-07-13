Tarihi medresenin duvarlarına isim şehir yazdılar

Mardin'de tarihi medresenin duvarları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Tarihi yapıyı ziyarete gelen bazı kişilerin, yapıyı ayakta tutan duvarları sert cisimlerle kazıyarak, isimlerini ve geldikleri şehirlerin adını yazdığı görüldü.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan onlarca eserden birisi olan, yapımına Artuklu Dönemi'nde başlanan ve Akkoyunlu Sultanı Kasım ibn Cihangir döneminde 1457-1502 yıllarında tamamlanan Kasımiye Medresesi'nin duvarları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

Yapımından bu yana yüzyıllardır ayakta kalan tarihi medresedeki taş işçiliği, süsleme motifleri dikkat çekiyor.

© DHA 1102-1409 yılları arasında hüküm süren Oğuz Türkmen Beyliği Artuklular döneminde yapımına başlanan, Timur dönemindeki Moğol saldırıları nedeniyle yarım kalan medresenin inşası, 15’inci yüzyılın sonlarında Akkoyunlu Sultanı Kasım ibn Cihangir döneminde tamamlandı.

Kentin simgeleri arasında yer alan ve Mardin'in en büyük yapılarından olan medresenin avlusunda ise bir çeşme ve havuz bulunuyor.

Ziyarete açık olan havuzun etrafındaki tarihi duvarlar ise kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Tarihi yapıyı ziyarete gelen bazı kişilerin, yapıyı ayakta tutan duvarları sert cisimlerle kazıyarak, isimlerini ve geldikleri şehirlerin adını yazdığı görüldü.