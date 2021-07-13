İmamoğlu: İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor

İstanbul’da 300 bin eve hiç et girmiyor…



Hem ibadetimizi yerine getirmek hem de dayanışmayı büyütmek için kurban bağışlarını İstanbul Vakfı’na yapalım. Bağışlarınızın ihtiyaç sahiplerine en güvenli şekilde ulaştırılacağından emin olun. https://t.co/OIQyoTz6Xb pic.twitter.com/QBqQH99iE3