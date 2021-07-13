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    Kılıçdaroğlu: Erdoğan duysun, o garaja koyduğu milyon dolarlık arabaları da satacağım

    © AA / Mustafa Murat Kaynak
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünyayı tarifeli uçakla mı dolaşacaksın" sözlerini hatırlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan duysun, o garaja koyduğu milyon dolarlık arabaları da satacağım" dedi. Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de kilise duvarına çıkanların provokatör olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte de bu tarz olaylar olabilir" dedi.

    Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de Surp Takavor Kilisesi'nin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkarak oynayan kişilerin provokatör olduğunu belirterek, "Kadıköy'de bir kilisenin duvarına çıkıp eylem yapanların provokatör olduğunu, birilerinin maşaları olduğunu unutmayacağız. Bunu kabul etmeyeceğiz. Bu konuda belediye başkanlarına verdiğim ilk talimat bulunduğunuz bölgede ne varsa insanlar ibadet ediyorlarsa orayı pırıl pırıl yapacaksınız. Önümüzdeki süreçte de bu tarz olaylar olabilir hepimizin dikkatli olması lazım." dedi.

    "Kendi ülkemizde de provokasyonlara çok dikkat edeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Kadıköy'de kilisenin üzerine çıkanların provokasyonlarına alet olmayacağız. İnançlar her şeyin üzerindedir. Tertemiz bir ortamı sağlamak bizim görevimizdir. Belediye başkanlarına verdiğim ilk talimat cami, kilise, havra, cemevi ne varsa orayı pırıl pırıl yapacaksınız dedim. Bu tür provokatörler var, hepimizin dikkatli olması lazım" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarifeli uçakla mı dolaşacaksın?" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yine söylüyorum, söke söke alacağım ve o uçakları satacağım. Erdoğan duysun, o garaja koyduğu milyon dolarlık arabaları da satacağım. Ben söylersem gelirim ve yaparım, hiçbir güç, sen dahil engel olamazsın. Devlet yönetmenin şu olduğunu çok iyi biliyorum. Vatandaştan alınan her kuruşun hesabını vatandaşa vermenin devlet görevi olduğunu bilirim. Saray ve beslemelerinin tamamının işine son vereceğim. Öyle üç maaş beş maaş, duy bunları Erdoğan bunların hepsini bitireceğim. Kene gibi milletin sırtına çöreklenip milletin kanını emecekler. Böyle devlet yönetimi olmaz" görüşünü dile getirdi.

    "Erdoğan dönemi bitmiştir" diyen Kılıçdaroğlu şu görüşü dile getirdi:

    • Erdoğan dönemi ciddi hasarlar vermiştir. Biz bu ülkeyi seven insanlar olarak, ülkenin çıkarlarını önceleyerek birlikte hareket etmek zorundayız. Bu millet Millet İttifakı'na devleti teslim edecektir. Daha güzel, daha barışçıl bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Ayrımcılık yapmayacağız.

    3600 ek göstergeyi 'söke söke' alacağını belirten Kılıçdaroğlu, "En çok karşılaştığımız kamu görevlisi kim derseniz, polisler deriz. 24 saat polisleri görmek mümkün. Bu kadar yoğun çalışan polislerin hakkı teslim edilmiyor. Onlar bizim evlatlarımız, 24 saat çalışıyorlar. Onların hakkı, hukuku neden teslim edilmiyor? 2018'te Erdoğan 3600 ek göstergeyi vereceğim dedi. Bir insan verdiği sözü tutmazsa ne denir ona, yalancı denir. Erdoğan kendisini neden bu pozisyonun içine sokuyor? Çünkü polise, öğretmene verecek parası yok. Ama bu arkadaşlara sözüm söz, söke söke bu 3600 ek göstergeyi vereceğim" değerlendirmesinde bulundu.

    Manisa'dan Ankara'ya gelen maden işçilerinin başkente girişine izin verilmemesini eleştiren CHP lideri, "Hani hakları verilecekti? Ankara'ya sokulmadı. Hak ararken 2 madenci trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Gönül isterdi ki bu madenci arkadaşlara önce sendikalar sahip çıksaydı. Bir işçi hak istiyorsa, 3 konfederasyonun da orada olması lazım. Bunu maalesef göremedik" diye konuştu.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarımız illeri geziyorlar. Ama onun dışında profesyonel çalışan gruplar var. 'İyiye gidiyor' diyenler yüzde 17. 'Durum iyiye gidiyor' diyenler, devletten dolarla ihale alanlar, dolarla devlete borç verenler, büyük bankalarda dolarla hesabı olanlar, dolarla aylık alanların da sorunu yok, 3-5 yerden aylık alanların, uyuşturucu baronlarının hiçbir derdi yok. Böyle bir tabloyu Türkiye hiç yaşamadı" dedi.

    "CHP tarihinde ilk kez belki de bu kadar yoğun çalışıyor" diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu.

    • Biz iktidar olacağız ve bütün sorunları çözeceğiz. Neden şimdi sorunları saptıyoruz? Çünkü iktidar olduğumuzda sorunlar ne diye vakit kaybetmemek için. Hiçbir üniversitede, hiçbir akademisyenin sahip olmadığı bilgiler var bizde. Herkesin sorunlarını biliyoruz ve sorunların çözümlerini de belirliyoruz. Çalışıyoruz, sorunları saptıyoruz, sorunun nasıl çözüleceğini de anlatıyoruz"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gençleri hafife alan, istismar eden sensin. Gittin, gençlerle beraber bir kahvede oturacaksın bir tane genç kızımız ayak ayak üstüne atmış vay efendim derhal esas duruşa geç, ne için? Erdoğan burada. Akıl alacak şey değil. Bunlar gençlerle nasıl konuşacaklarını nasıl şakalaşacaklarını bilmiyorlar. İşsizlik Türkiye'de kol geziyor. Geçici işsizlik için bile yüz binler sıraya giriyor. İntihar vakaları var. İşsizliğin en acı tarafı nedir biliyor musunuz? Aile kurumunu temelden sarsmasıdır. Aileyi mahvettiniz siz. Ailenin temeline dinamit koydunuz siz. Baba işsiz, anne işsiz, oğul işsiz birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. Boşanma davalarına bir bakın. Uyuşturucuya, kumara bir bakın siz. Uyuşturucu senin genel merkezine kadar girdi." ifadesini kullandı.

    Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

    - Süleyman Şah Türbesi'nin bayrağını indirerek kendi topraklarından kaçtın ve toprağını düşmana teslim ettin. Neymiş memleketi bize teslim etmeyecekmiş. Bunu söyleyecek insanın önce dönüp kendisine bakması lazım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kendi topraklarını terk edenler, kaçanlar, bayrağını indirenler bunlardır. Kendi toprağını toprağını terk eden adama ahlaklı denmez. Can verilir, baş verilir o toprak terk edilmez.

    Etiketler:
    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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