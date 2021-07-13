Kayıt
15:15 13 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    sivrisinek

    İstanbul'da sivrisinek ısırıklarına bağlı hasta şikayetleri arttı

    © Sputnik
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103443/20/1034432030_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_04bfec399c1704512ff3817355f1f740.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107131044954972-istanbulda-sivrisinek-isiriklarina-bagli-hasta-sikayetleri-artti/

    İstanbul'daki sivrisinek sorunu devam ediyor. Kentte sivrisinek ısırıklarına bağlı hasta şikayetlerinin arttığı belirten Doç. Dr. Kutlubay, bu ay sivrisinek ısırığıyla ilgili vakaların kendilerine başvurmaya başladığını ancak bundan sonra daha çok vakanın gelmesini beklediklerini söyledi.

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, İstanbul'da sivrisinek ısırıklarına bağlı hasta şikayetlerinin arttığını belirtti.

    Aynı zamanda İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Doç. Dr. Kutlubay, artan sivrisinek vakalarının dermatolojik boyutunu değerlendirdi.

    Son birkaç yıldır, özellikle de yaz aylarında sivrisinek problemiyle karşılaşıldığını belirten Kutlubay, ısırdığı bölgede kaşıntı, kabarma, alerjik kişilerde ise su toplayan baloncuk tarzında deri reaksiyonlarına yol açabildiğini aktardı.

    Doç. Dr. Kutlubay, özellikle Çatalca, Silivri, Avcılar tarafında yaşayanlarda ya da bu ilçelerde bulunan yazlıklarına gidenlerde sivrisinek şikayetlerine daha çok rastladıklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

    "Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan sineklerin çok kötü ısırdığı, ısırdığında ağrı yaptığı, sonra da tüm vücutta yaygın reaksiyonlar olduğunu belirtiyorlar. Hatta bazı alerjik bireylerde, ısırmadıkları yerde de birtakım alerjik reaksiyonlar başlayarak, daha yaygın, kırmızımsı döküntü şeklinde yaralar da ortaya çıkabiliyor."

    'Anında müdahale edilmezse hastayı kaybetme riski olasılığı bile vardır'

    Kutlubay, en korktukları komplikasyonların "anafilaktoid" ya da "anafilaktik" denilen reaksiyonlar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Bu durumda, sivrisinek ya da benzeri böceklere alerjisi olanların, ısırıldıktan hemen sonra saniyeler ya da dakikalar içerisinde tansiyonu düşer. Nabzı azalır. Tansiyon birden bire düştüğü için hastanın işte gözü kararır, ayakta duramaz. Birdenbire yere yığılır ve bayılma meydana gelir fakat bu alerjiye bağlı bayılmadır. O da tansiyonu düştüğü için meydana gelir. En sık korktuğumuz komplikasyon budur. Çünkü bu tarz alerjik reaksiyon geliştiği zaman anında müdahale edilmezse hastayı kaybetme riski olasılığı bile vardır."

    'Son birkaç yıldır sinek ısırıklarına bağlı şiddetli reaksiyonlarla karşılaşıyoruz'

    Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, son zamanlarda bu tarz sineklerin, kullanılan ilaçlara karşı direnç geliştirdiğinin gözlemlendiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Özellikle yumurtlama dönemlerinde göllerin, su birikintilerinin, havuzların, bataklıkların, çamurlu alanların çok iyi ilaçlanması gerekiyor. Çünkü sinekler bu bölgede daha çok yerleşiyorlar ve bu bölgede yumurtluyorlar. Yumurtlama dönemlerinde ya da larva döneminde eğer doğru ve güçlü ilaçla ilaçlanırsa buralar, sivrisinekler yok edilebiliyor. Fakat son dönemde kullanılan ilaçlara karşı direnç geliştiğinden dolayı aslında ilaçlama yapılıyor fakat bir işe yaramadığı için bunların sayısı artıyor. Sayı olarak arttıkları ve genetik olarak biraz değiştikleri için yalnızca bu yıl değil son birkaç yıldır sinek ısırıklarına bağlı şiddetli reaksiyonlarla karşılaşıyoruz ve hasta şikayetleri gittikçe artmış durumda."

    'Alerjik reaksiyonlar kaşıntı, yanma, sızlama, kabarıklık ve yaygın kızarıklıkla kendini gösteriyor'

    Sivrisinek ısırıklarının çoğunlukla alerjik reaksiyonlara, kurdeşen gibi döküntülere sebep olduğunu yineleyen Kutlubay, sivrisinekler vasıtasıyla "deng ateşi', "batı nil virüsü", "sarıhumma virüsü", "zika virüsü" gibi taşınabilen ve insanlara bulaşabilen birtakım virüsler de bulunduğunu ancak Türkiye'de bunların fazla görülmediğini, daha çok Güneydoğu Asya, Çin gibi ülkelerde rastlanıldığını kaydetti.

    Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, bu ay sivrisinek ısırığıyla ilgili vakaların kendilerine başvurmaya başladığını ancak bundan sonra daha çok vakanın gelmesini beklediklerini belirterek,şöyle konuştu:

    "Bu vakalar bir-iki ısırık ya da kızarıklıkla bize gelmiyor. O durumda olanlar zaten basit yöntemlerle kendilerini tedavi ediyorlar ya da aile hekimine giderek tedavilerini düzenliyorlar. Bize başvuranlar çoğunlukla diğer hekimlere gitmiş ama bir tedavi bulamamış kişiler. Tüm vücuda yayılan kaşıntı, yanma, sızlama, kabarıklık, yaygın kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlar ya da tetiklenen kurdeşen atakları nedeniyle geliyorlar. Biz de onlara uygun tedavilere başlıyoruz. Kişi çok alerjik bir bünyeye sahipse de sadece ısırılan bölgede değil vücudun geri kalanında da yaygın, kırmızımtırak döküntü tarzında reaksiyonlar karşımıza çıkabiliyor." 

    Sivrisinek ısırığının, üzerine bakteri enfeksiyonu eklenmediği ya da şiddetli kaşıyıp deriye hasar verilmediği müddetçe iz bırakmayacağını dile getiren Kutlubay, alerjik reaksiyon gözlendiğinde, hastaya antialerjik hap ve iğne, kortizonlu hap, iğne ve kremlerden faydalanılan bir tedavi uygulandığını anlattı.

    Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, sivrisinek ısırığından korunmaları için vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

    "Parlak giysiler giymesinler çünkü sivrisineklerin dikkatini çekiyor. Mümkün olduğu kadar uzun kollu, uzun paçalı kıyafetleri tercih etmeliler. Kapı ve pencerelerde sineklik kullanılabilir. Etrafta çöp bırakılmamalı. Çevre temizliğine dikkat edilmeli. Belediyelerin, bataklık gibi yerleri uygun bir ilaçla ilaçlaması gerekiyor. Yanlarında antialerjik tablet ya da losyon bulundurabilirler. Sinek kovucu spreylerden kullanabilirler."
    Etiketler:
    İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul Üniversitesi, Şikayet, vaka, Hasta, Sivrisinek, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Üç balonunun aynı anda havalandığı uçuşta katılımcılar, Göbeklitepe, Harran Ovası ve Şanlıurfa kent merkezini kuş bakışı görme fırsatı buldu.
    'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de balon uçuşları başladı
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    İstiklal Caddesi
    Türkiye'de en yüksek gelir, en yüksek gelir eşitsizliği oranı nerede?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet