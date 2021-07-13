Üsküdar'daki cinayette zaman aşımına 2 gün kala 3 gözaltı

Üsküdar'da 2001 yılında öldürülen Ramazan Aksu cinayetinde polis zaman aşımına iki gün kala 3 kişiyi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilere adli kontrol tedbiri uygulandı.

Üsküdar'ın Kiraztepe mahallesinde 14 Temmuz 2001 yılında 57 yaşındaki Ramazan Aksu 7 yerinden bıçaklandıktan sonra çarşafla boğazına düğüm atılarak öldürülmüş bir halde bulunmuştu. Polis o dönem yaptığı incelemede evde 3 farklı parmak izine rastlamış, ancak şüpheliler tespit edilememişti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından zaman aşımına yaklaştığı belirlenen dosya tekrar açıldı. Yapılan incelemede o dönem olay yerinde bulunan bir kimlik dikkat çekti. Bu kimlik kullanılarak çıkarılan telefon hattını incelemeye alan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğin 2000 yılında Kars'ta askerlik yapan bir kişiye ait olduğunu tespit etti.

Bu kişinin kimliğini kaybettiği öğrenildi. Soruşturmada kimliği alarak o kimlikle hat çıkaran kişinin Yunus B. olduğu tespit edildi.

APFIS sisteminde parmak izi eşleşti

Cinayet Büro Dedektifleri olay yerinden o dönem alınan 3 parmak izlerini yeniden incelediğinde 2 kişinin parmak izinin APFIS sisteminde eşleştiğini tespit etti. Parmak izi eşleşen Ramazan A. (44) Fatih'te gözaltına alındı. Yine parmak izi olay yerinde eşleşen S.E. de yakalandı.

1 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden evde parmak izi çıkan Ramazan A. tutuklandı. Yunus B. ev hapsi alırken S.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdükleri öğrenildi.