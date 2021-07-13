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    Beyoğlu'nda gece kulübüne alınmayan kadın, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı: Dövülerek dışarı atıldı

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Beyoğlu'nda gece kulübüne alınmayan 3 kadından biri, güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp kopardı. Bunun üzerine kadın ve arkadaşları darp edildi.

    Olay, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bulunan gece kulübünde önceki gün saat 03:15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 yabancı uyruklu kadın, gece kulübüne girmek istedi. Kulübün kapısında bekleyen güvenlik görevlileri, aşırı alkollü oldukları gerekçesiyle kadınları içeriye almak istemedi.

    Bunun üzerine kadınlar, güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Görevliler, tekme ve yumrukla kendilerine saldıran kadınları tutup dışarıya çıkarttı. Bu sırada kadınlardan biri, güvenlik görevlisinin yüzük parmağını ısırarak, kopardı. Kadınları uzaklaştırmak ile uğraşan görevli, parmağının koptuğunu fark etti. Bunun üzerine görevliler kadınları saçlarından tutup, döverek dışarıya çıkarttı.

    Güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadın tutuklandı

    Görevliler, kopan parmağını arayarak buldukları arkadaşlarını Taksim İlk Yardım Hastanesine götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kadını gözaltına aldı. Polis merkezindeki sorgusunun ardından güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadın çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik görevlisinin yüzük parmağı, ayağından parça alınarak yerine dikildi.

    Kavga anı, kadınların güvenlik görevlilerine saldırması, görevlilerin kadınları yaka paça dışarı çıkartması ve kopan parmağın aranması güvenlik kameralarına yansıdı.

    'Küfür edip yüzüme tükürdü'

    Parmağı kopan güvenlik görevlisi, "Olayın geçtiği gece kulübünde çalışan güvenlik görevlisiyim. İki gündür zorlu müdahalelerle uğraşıyorum. Cep telefonu görüntüleri beni çok üzdü. Sanırım yanlış kanıya varılmış. Gece kulübüne gelen 3 yabancı uyruklu kadın içeriye girmek istedi. Fazla alkollü ve uyuşturucu aldıkları için içeriye almak istemedim. Bunu kabul etmeyip itiraz ettiler. Agresif davranışlarda bulundular. Ben de sesimi yükseltmek zorunda kaldım. İçlerinden birisi daha fazla abarttı. Küfredip yüzümüze tükürmeye başladı. Arkadaşım müdahale etmek isteyince arkadaşıma çanta ile vurdu. Kendisini tuttum ve dışarıya çıkartmak istedim. Nasıl olduğunu anlayamadan kadın, parmağımı kapmış. Isırıp koparmış. Ben bunu bir süre sonra hissedebildim. Kadını bıraktım. Kopan parçayı alıp, hastaneye gittim. Kadın uyuşturucunun etkisi altındaydı ve zapt edilemiyordu. Arkadaşlarım beni görünce şoka girdiler. Bu kadına şiddet olarak algılanmasındiye konuştu.

    'Saldırgan ağzında başka bir cisim taşıyarak parmağı koparıyor'

    İşletme sahibi Serkan Keser ise "Sonradan Kazakistanlı olduğunu öğrendiğimiz 3 yabancı kişinin arkadaşlarımız tarafından aşırı alkollü ve uyuşturucu madde kullandıklarını tespit etmesi üzerine kapıdaki arkadaşlara saldırgan davranmışlardır. Arkadaşımızın parmağını ısırarak koparmışlardır. Zor kullanılarak dışarıya çıkarttık. Biz mağdur taraftık. Polisi biz aradık ve ekip istedik. Saldırgan olan kadınlardan birisi mahkeme kararıyla tutuklandı. Doktorun tespitine göre saldırgan ağzında başka bir cisim taşıyarak parmağı koparıyor. 'Dişin koparabileceği bir sistem orada yok' diye doktor bize açıklama yaptı" dedi. 

    Etiketler:
    Şiddet, Parmak, Darp, Güvenlik görevlisi, Kadın, Gece kulübü, Beyoğlu
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