Umut Evirgen'e 10 ay hapis cezası

İşletmeci Umut Evirgen, 12 Ağustos 2019 tarihinde sahibi olduğu mekana gelen iş insanı Ali Akın ile tartışmıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Evirgen, Akın’ın burnunu kırmıştı. Olayın ardından Umut Evirgen ve mekan çalışanı üç kişi hakkında sekiz yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yargılama aşamasında Ali Akın şikayetinden vazgeçmişti. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya sanıklar Umut Evirgen, Yaşar Koz, Ferdi Bülbül ve Hasan Güneş ile şikayetçi Ali Akın katılmadı. Sanıkların avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada mütalaaya karşı son savunmasını yapan Umut Evirgen’in avukatı Ali Kemal Atçeken, Ali Akın’ın olay günü fazla alkollü olduğunu, ayakta duramadığı için yüzüstü yere düştüğü için burnunu kırdığını söyledi.

Avukat Atçeken, bu durumun kamera görüntüleri ile sabit olduğunu belirterek, "Akın’ın yüzünde iz kaldıysa bu kendi kendisine düşmesinden kaynaklıdır. Müvekkilin Akın’a vurduğuna dair somut bir delil yoktur" dedi.

Alınan beyanların ardından davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz'u 'kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Umut Evirgen’in 'tehdit' suçundan beraatine karar veren mahkeme, 'hakaret' suçundan ise düşme kararı verdi. Sanıklar Hasan Güneş ve Ferdi Bülbül de, 'kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.