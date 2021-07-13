Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı.

Sabah gazetesinin 'son dakika' anonsuyla duyurduğu habere göre Cevher, saldırının ardından olay yerinde yaşamını yitirdi. Hakkari Çevik Kuvvet'ten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.