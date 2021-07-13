Rus metalurji şirketi MMK Türkiye’de çelik üretimine yeniden başlayacak

Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren MMK şirketi, Türkiye’deki fabrikasında üretime yeniden başlayacağını duyurdu.

Şirketin üretime yeniden başlamak için yaptığı yatırım 40 milyon dolara ulaştı. İskenderun’daki fabrikada her yıl yaklaşık 2 milyon ton sıcak haddelenmiş çelik üretilecek. Yıl sonuna kadar 200-260 bin ton üretim yapılacak.

Rusya’daki ihracat vergileri ve artan metal fiyatlarının şirketi Türkiye’de üretim yapmaya ittiği aktarıldı.

Şirketten Vedomosti’ye yapılan açıklamada, üretime bu ay başlanacağı, tam kapasite çalışmaya ise dokuz ay sonra geçilmesinin planlandığı belirtildi.

MMK grubu, 2020 yılında 11.6 milyon ton çelik üretti, bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 daha az.