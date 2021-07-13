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    FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı

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    MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen, FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesinde örgüte ilişkin bilgi verdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildiğini duyurduğu FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı.

    Sevk edildiği Nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanan İnandı, savcılık ifadesinde, 1990'da Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olduğunu, örgütle ilk temasının üniversiteyi kazandıktan sonra Ankara'da başladığını anlattı.

    Üniversite yıllarında örgüte bağlı evlerde kaldığını belirten İnandı, bu yıllarda örgüt içinde "Bilal" kod adını kullandığını söyledi.

    Örgüt evlerinde kaldığı dönemde 'Keçiören imamı' Salih Öz'ün düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığını belirten İnandı, daha sonra örgütün "Ankara imamı" İsmail Büyükçelebi'nin örgüte ait Samanyolu Koleji'nde verdiği sohbet toplantısında yer aldığını anlattı.

    İnandı, İsmail Büyükçelebi'den sonra örgütün "Ankara imamlığı"na Kemalettin Özdemir'in getirildiğini, bu toplantılara katılmasını sağlayan Abdullah San'ın ise daha sonra Fethullah Gülen'in yanında ders alan ve mollalar olarak tabir edilen öğrenci grubuna girdiğini söyledi.

    Kemalettin Özdemir tarafından düzenlenen himmet toplantılarına da katıldığını beyan eden İnandı, kendisini bu toplantılara Akif Çevik'in götürdüğünü itiraf etti. Orhan İnandı; Mustafa Fidan ve Hamit Gürdoğan'ın da bu toplantılara katılarak konuşmalar yaptığını söyledi.

    Adil Öksüz ile tanışması

    Üniversitenin son yıllarında Keçiören'de örgüte ait bir evde "ev abisi" olarak görev yaptığını kaydeden İnandı, Akıncı Üssü'nden darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz ile tanışma sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

    "1988-1989 yıllarında Fethullah Gülen'in talebelerinden olan Vehbi Yıldız'ın Ankara Bahçelievler'deki sohbet toplantısına katıldım. Bu sohbete yaklaşık 25 üniversite öğrencisi katıldı. Beni Sait Kaya götürdü. Bu sohbet hizmet hareketine ait öğrenci ev abilerine yönelik yapıldı. Bu sohbete katılanlar arasında Adil Öksüz isimli şahıs da bulunuyordu. Adil Öksüz ile burada tanıştım. Kısa süre sohbet ettik. İlahiyat Fakültesi öğrencisi olduğunu söyledi. İlerleyen süreçte bir daha irtibatım olmadı. Kendisini 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi sonrası televizyonlardan gördüm. Adil Öksüz'ün ilerleyen süreçte Fethullah Gülen'in yanında ders alan ve mollalar olarak tabir edilen öğrenci grubuna girerek ders aldığını öğrendim."

    Üniversite yıllarında örgüt içerisinde "semt mesulü" görevini yürüttüğünü de aktaran İnandı, mezun olduktan sonra örgüt evlerinde kalmaya devam ettiğini, 1991'de örgüte ait Maltepe Dershanesi Işıklar Şubesinde tarih öğretmeni yurt müdürü olarak göreve başladığını anlattı.

    1992-1993 arasında örgüte ait Maltepe Dershanelerinin GMK Merkez Şubesi'nin müdür yardımcısı ve "dershane serrehberi" olarak görevlendirildiğini belirten İnandı, buradaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

    İnandı, bu yıllarda örgütün "Ankara il imamlığı" görevini sırasıyla İsmail Büyükçelebi, Kemalettin Özdemir ve Mehmet Ali Büyükçelebi'nin yürüttüğünü, daha sonra bu göreve İsmet Aksoy ve Cemil Koca'nın getirildiğini, tam hatırlamamakla birlikte Büyükçelebi'nin ardından kısa süre Mustafa Yeşil'in de "Ankara imamı" olduğunu anlattı.

    İnandı, örgütün "İstanbul il imamlığı" görevinde ise İsmail Büyükçelebi, Mustafa Özcan, Ahmet Kara ve Sadık Kesmeci tarafından yürütüldüğünü aktardı. İnandı, örgüte ait tüm dershanelerden sorumlu kişinin ise Sait Aksoy olduğunu söyledi.

    İnandı, 1993'te Trabzon'da örgüte ait Zafer Fen Dershanesine müdür yardımcısı ve "serrehber" olarak görevlendirildiğini, bu tarihlerde "Trabzon il imamlığı" görevini Tahir Okan'ın yürüttüğünü, Erol Şahin'in de talebe mesulü olduğunu kaydetti.

    Kırgızistan sorumlusu

    İnandı, 1995'te Kırgızistan'da görevlendirildiğini, bu dönemde "Kırgızistan ülke imamı" ve Sebat Eğitim Kurumları Başkanlığını, aynı zamanda örgüte ait Samanyolu Televizyonunun Genel Müdürü olan Naci Tosun'un yürüttüğünü bildirdi.

    İnandı, 2001'de Kırgızistan Sebat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve ülke imamı olarak görev yaptığını ifade ederek, kendisinden önce Hacı Muammer Türkyılmaz, Naci Tosun ve Aziz Gürcan'ın "Kırgızistan imamı" olduğunu, kendisinin yakalanıncaya kadar bu görevi sürdürdüğünü söyledi. 

    2017'de "Orta Asya imamı" olarak görevlendirildiğini aktaran İnandı, kendisini bu göreve örgütün İstişare Heyeti içinde yer alan Naci Tosun ve Ali Ursavaş'ın getirdiğini kaydetti.

    İnandı, "Bu tarihte Fethullah Gülen'in yanında bulunan İstişare Heyetinde Abdullah Aymaz, Mehmet Ali Şengül, İsmail Büyükçelebi, Mustafa Yeşil, İsmet Aksoy, Rıdvan Kızıltepe, Barbaros Kocakurt, Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan ve Recep Uzunallı isimli şahıslar bulunmaktadırlar. Ben Orta Asya imam-mesulü olarak cemaatin hiyerarşik yapılanmasında Fethullah Gülen'e bağlı olan Yurt Dışı Koordinasyon mesulü Ali Ursavaş'a karşı sorumlu olarak faaliyet yürüttüm. Ali Ursavaş aynı zamanda bu tarih itibari ile İstişare Heyeti üyesidir" diye konuştu.

    İnandı, "Orta Asya imamı" olarak Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan "ülke imamları"ndan sorumlu olduğunu belirtti ve bu ülkelerdeki örgüt sorumlularının adını paylaştı.

    Kırgızistan'da FETÖ'nün eğitim yapılanması

    FETÖ'ye ait Sebat Eğitim Kurumlarının Sakarya'da örgüt içinde toplanan himmet paralarıyla kurulduğunu belirten İnandı, daha sonra kurumu Kırgızistan'a taşıdıklarını anlattı.

    Kırgızistan'da örgütün kontrolünde yaklaşık 40-50 örgüt evi bulunduğunu ifade eden İnandı, bu evlerde önceleri Türk vatandaşlarının olduğunu, şu an ise Kırgızistan uyruklu örgüt mensuplarının kaldığını vurguladı.

    Kırgızistan'da bulunduğu 26 yıl içerisinde örgüt okullarından 20 bin kişinin mezun olduğunu ifade eden İnandı, mezun olanların yüzde 10'luk kesiminin örgütün hiyerarşisinde yer aldığını aktardı.

    Kırgızistan'a sorumlu olarak gitmeden önce bu ülkede örgüte ait 13 eğitim kurumu olduğunu anlatan İnandı, 'ülke imamı' olarak Kırgızistan'a gitmesinin ardından, Talas Meerim Sebat Kız Lisesi, Issık-Göl Sebat Kız Lisesi, Bişkek Akıltay İlköğretim Okulu, Talas Manas Ata Erkek Lisesi ve İlköğretim Okulu, Bişkek Seytek İlköğretim Okulu, Bişkek Seytek Jal İlköğretim Okulu ve Anaokulu, Tokmok Kız Lisesi ve İlköğretim Okulu, Uluslararası Silk Road Okulu (SRIS), Cambridge School, Kızıl-Kıya Sebat Erkek Lisesi ve İlköğretim Okulu, Celalabad Zuura Nurmatova Kız Lisesi ve İlköğretim Okulu, Oş Sebat İlköğretim Okulu, Karabalta Erkek Lisesi, Karakol İlköğretim Okulu, Bişkek Sebat Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Oş Babür Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu, Bişkek Baytık Baatır Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Celalabad Sebat Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu ve Grametey İlköğretim Okulu'nun aktif olarak ülkede örgüt adına faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

    Himmet adı altında iş insanlarından yıllık 900 bin dolar para toplanıyor

    Kırgızistan'da şu an Kırgız iş adamları ve esnaftan "himmet" adı altında yıllık 700 bin, Türk iş adamlarından ise 200 bin dolar para toplandığı belirten İnandı, yine kurumlarında çalışan örgüt üyelerinin maaşlarından aylık 100 dolara kadar kesinti yapıldığını ve yıllık ortalama 250 bin dolar toplandığını söyledi.

    İnandı, Diyalog Avrasya Platformu (DA), Kırgız Türk İş Adamları Derneği (KİTİAD), Jaş İşkeler Assasiyatsası - Genç İşadamları Derneği (JIA), Elim Barsıngbı Sosyal Yardım Fonu Vakfı, Adep Başat Sosyal Dini Vakıf ve Iyık Atacurt Vakfı'nın Kırgızistan'da FETÖ'ye ait vakıf ve dernek; Vefa İş Merkezi, NT Kitap ve Kırtasiye, Maral Radyosu, Dil Azık Yayınevi, ERA Eğitim Danışmanlık Şirketi ve Özgün İnşaat, Taahhüt ve Ticaret Şirketi'nin ise örgüte ait şirket ve medya kuruluşları olduğu bilgisini verdi.

    Orhan İnandı, örgüt içi evlilikten de bahsederek, "Türkiye'deki gibi katalogdan resim bakarak evlendirme yoktur. Kırgızistan ülkesinde örgüt kontrolünde olan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, yine örgüt içerisinde olup aynı meslek grubundaki kişiler ile tanıştırılıp evlenmeleri sağlanmaktadır. Buradaki amaç meslek grubunda olduklarından dolayı tayin gibi durumlarda sorun yaşanmamasıdır. Ancak örgüt içerisinde yetişmiş adayların birbirleri ile evlendirilmeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerini kullandı.

    'Darbe girişimini televizyondan öğrendim'

    Darbe girişimi sırasında ailesiyle Kırgızistan'da bulunduğunu ve o dönem "Kırgızistan ülke imamı" olarak görevli olduğunu ifade eden İnandı, şunları anlattı:

    "Darbe girişimini televizyonlardan öğrendim. Darbe girişimi hakkında daha önceden bilgim yoktur. Sabaha kadar gelişmeleri endişe ile televizyon takip ettik. Sabaha karşı cemaatin yurt dışı sorumlusu Ali Ursavaş'ı arayarak neler olduğunu, televizyonda darbenin Gülen cemaati tarafından yapıldığından bahsedildiğini söyledim. O da bana bu olaylarla cemaatin bir alakası olmadığını söyledi. 'Siz bulunduğunuz pozisyonu koruyun gelişmeleri takip edin' dedi.

    Olaydan 3-5 gün sonra Ursavaş, WhatsAapp programından bana, yapılan gözaltıların hukuksuz olduğunu, bu yapılanların hukuka aykırı olduğu, kanunsuzlukların önüne geçmek gerektiği şeklinde paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımları alt tabanımıza duyurmamızı, ne kadar fazla kişiye ulaşırsa cemaatin geleceği için iyi olacağını söyledi. Ben de bu mesajları tabanımızda benim sorumluluğumda olan arkadaşlarla paylaşarak mesajların yayılması yönünde talimatını verdim."

    İnandı, 2015'te örgütün üst düzey yöneticileri Naci Tosun, Mustafa Özcan ve Şerif Ali Tekalan'ın Türk pasaportlarının iptalinin gündeme geldiğini, bunun üzerine Ursavaş'ın talimatıyla Kırgızistan Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla görüşüp bazı örgüt üyeleri adına vatandaşlık başvurusu yaptığını anlattı.

    'Kırgızistan istihbaratı onaylamış'

    Ursavaş'ın yanındaki örgüt üyesi İsmail Köklü tarafından vatandaşlık başvurusu yapılacakların listesinin kendisine ulaştırıldığını anlatan İnandı, ifadesine şöyle devam etti:

    "Sayısını 17 olarak hatırladığım ve pasaport idaresine vatandaşlık başvurusu için müracaat ettiğim kişiler Naci Tosun, Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan, İsmet Aksoy, Suat Yıldırım, Mustafa Günay, Ali Ursavaş, Bekir Baz, Barbaros Kocatürk, Ali Çelik, Zeki Pektaş, Halil Koç, Hüseyin Saruhan, Osman Karakuş, Mutlu Şahin ve İzzet Aker'dir."

    Bu işlemleri o tarihlerde yardımcısı olan Kırgızistan vatandaşı Nurlan Kudaybergiyev'in takip ettiğini belirten İnandı, "İlgili dosyalarımız istihbarat birimine onay için gitti. İstihbaratın incelemesi sonucunda Mustafa Özcan, Suat Yıldırım, Bekir Baz, Hüseyin Saruhan, Ali Çelik, Zeki Pektaş, Halil Koç, Mutlu Şahin ve İzzet Aker'e onay verildi, pasaport düzenlendi" bilgisini verdi.

    İnandı, 2016 ve 2017 yıllarında örgütün eğitim kurumu olan Sebat'ta yüzde 12 öğrenci kaybı yaşadıklarını, maddi olarak da 2 yıl içerisinde 4 milyon dolar zarar verdiklerini ifade etti.

    Etiketler:
    Fethullah Gülen, FETÖ, Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhan İnandı, Orta Asya, Türkiye, Adil Öksüz
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