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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş

    Bakan Muş: Gelecek nesillerin gündeminde cari açık problemi olmayacak

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş/Twitter
    Türkiye
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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, cari açığın orta vadede ülke gündeminden düşeceğine inandıklarını belirterek, "Attığımız adımlarla gelecek nesillerin gündeminde Türkiye'nin cari açık problemi olmayacak" dedi.

    Ticaret Bakanı Mehmet MuşTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

    Burada konuşan Muş, toplantının geçen 15 yılda ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret ederek, yapmış oldukları birçok çalışmada başta TOBB üyeleri olmak üzere iş dünyasının temsilcileriyle istişareye önem verdiklerini ve bu istişareyi gelecek dönemde de sürdüreceklerini ifade etti.

    Türkiye'de hızlı, kolay, bürokratik külfetlerden arındırılmış, güvenli ve sürdürülebilir ticaret ortamı tesis etmeyi hedeflediklerini dile getiren Muş, "Hükümetimizin dirayetli duruşu ve iş insanlarımızın gayreti sayesinde, pandemi döneminde, dünyaya göre ülkemiz istihdamı büyük yara almamış, üretim ve ihracatı ise birçok sektörde artarak devam edebilmiştir. Bu nedenle bugün burada ekonomimizde çarkların daha hızlı dönmesi ve üretilen katma değerin artması için sektör temsilcilerimizin görüş ve önerilerini duymayı bir hayli önemsiyorum" dedi.

    Muş, aşılamanın hızlanması ve 2021 yılına ilişkin öncü göstergeler çerçevesinde küresel ekonomide toparlanmanın devam ettiğini ifade ederek, birçok uluslararası kuruluşun, iç taleple iyileşen net ihracat dengesiyle Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 6'nın üzerinde büyüyeceğini öngördüğüne dikkati çekti.

    'Cari açığın orta vadede ülkemizin gündeminden düşeceğine inanıyoruz'

    İhracatın ve yatırımların katkısıyla gerçekleşen büyümenin gelecek kuşakların daha müreffeh bir ülkede yaşamasını mümkün kılacağını anlatan Muş, ülkede uzun yıllar, büyümeyle birlikte, önemli gündem maddelerinden birinin de cari açık meselesi olduğunu söyledi.

    Cari açığın önemli oranda enerji ithalatıyla ilgili olduğunu kaydeden Muş, bu anlamda Karadeniz'de çok önemli keşifler yapıldığını hatırlattı.

    Bakan Muş, şu değerlendirmede bulundu:

    "Önümüzdeki dönemde başka müjdelerin de geleceğini öngörüyoruz. Buradaki kaynakların ekonomimize kazandırılmasıyla, katma değerli ihracat ve yatırımların desteklediği büyümemizle birlikte düşünüldüğünde cari açığın da orta vadede ülkemizin gündeminden düşeceğine inanıyoruz. İnşallah attığımız adımlarla göreceksiniz ki gelecek nesillerin gündeminde Türkiye'nin cari açık problemi olmayacak. Biz bu cari açık sorunun Türkiye’nin gündeminden çıkarmış olacağız."

    'İş insanlarımıza büyük görev düşmekte'

    Türkiye ekonomisinin dünyayla tam bir entegrasyon içerisinde olduğunu dile getiren Muş, ülkede ticaretin güvenilir, hızlı ve kolay bir şekilde yapıldığı ekonomik yapının mevcut olduğunu belirtti.

    Muş, bu doğrultuda dijital dönüşüme, yeşil ve döngüsel ekonomiye verdikleri desteklerle geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydererek, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu tablonun sürdürülebilir bir düzleme oturtulması ve daha üst seviyelere ulaşması için siz değerli iş insanlarımıza büyük görev düşmekte. Bu doğrultuda özel sektörümüzün kamuyla uyum içerisinde azim, kararlılık ve fedakarlıkla çalışmalarına devam etmesi elzemdir. Sizlerin özverili katkılarıyla daha yükseğe çektiğimiz bu hedef ve göstergeler birer birer gerçekleştikçe ülkemizin geleceğine olan inancımız perçinleşecektir."
    'Türkiye engelleri ve sinsi planları teker teker bertaraf etmeyi başarmıştır'

    Türkiye'deki "güven ve istikrar"ın önemine dikkati çeken Muş, 2002'den bu yana bunu en iyi iş dünyasının temsilcilerinin bildiğini anlattı.

    Muş, Türkiye'nin altyapı, sanayi, bilişim ve teknoloji yatırımlarıyla bugün bambaşka bir ekonomik çehreye kavuştuğunu dile getirerek, "Bu istikrar ortamını bozmaya çalışanların, Gezi olaylarından 17-25 Aralık'a ve 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar ne tür tezgahlar planladıklarını hepimiz yaşayarak gördük. Türkiye güçlü ve istikrarlı bir siyasi iktidarla, bu engelleri ve sinsi planları teker teker bertaraf etmeyi başarmıştır" dedi.

    'Algı operasyonları yaparak ekonomik kriz çıkması için var gücüyle çalışanlar var'

    Muş, algı operasyonları yaparak ekonomik kriz çıkması için var gücüyle çalışanların olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

    "Beğenmedikleri mega projeler için iş dünyasını ve yatırımcıları açık açık tehdit eden siyasi çevreleri ibretle takip etmekteyiz. Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmemesi için çağrıda bulunanların hezeyanlarını hayretle izlemekteyiz. Türkiye'nin lehine olacak her hizmete sırf siyasi çıkar uğruna engel olmak isteyenlerin neler yaptığını gayet iyi biliyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu ülkenin başarısı hepimizin başarısı. Söz konusu Türkiye ise milletimizin işi, aşı ve refahı ise tüm fikir ayrılıklarını ve siyasi tartışmaları bir kenara koyarak ülkemiz için aynı masa etrafında bir araya gelebilmeliyiz. Türkiye siyasi istikrarla birlikte bu birlik ve beraberliği sürdürdükçe önemli hedefleri teker teker gerçekleştirecektir."

    Son günlerde bazı basın yayın organlarındaki manşetler ve muhalefet çevrelerinde erken seçim çağrılarının yapıldığına işaret eden Muş, şunları kaydetti:

    "Bu söylemin ekonomiyi ve piyasaları olumsuz etkilemek için kasıtlı olarak gündemde tutulduğunu gayet iyi biliyoruz. Türkiye'de erken seçimi gerektirecek ne ekonomik ne de siyasi bir koşul mevcuttur. Türkiye'nin erken seçim tartışmalarıyla kaybedecek bir dakikası bile yoktur. Bugüne kadar büyük işlere imza atan Hükümetimiz 2023'e kadar daha birçok dev projeyi hayata geçirecek, siz iş dünyasının da katkılarıyla Türkiye ekonomisini daha da büyütecektir."

    'Sizlerin sorunlarını çözmek için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım'

    Bakan Muş, iş dünyasının görüş ve önerilerini çok önemsediklerini vurgulayarak, "Ben, Ticaret Bakanı olarak, sizlerin sorunlarını çözmek için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Hangi sektörün ne sorunu varsa bunları teker teker tespit ediyoruz ve çözüm için hızlı şekilde adım atıyoruz" diye konuştu.

    Üretim ve ihracata yönelik verecekleri teşviklerde çok hassas olacaklarını kaydeden Muş, "Amacımız yatırımcımızın, girişimcimizin önünü açmak, daha çok üretim daha çok ihracat daha çok istihdam sağlamak ve üretken bir Türkiye oluşturmaktır. Bu amaca ulaşmak için iş dünyamızla el ele, omuz omuza mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    'Yakın vadede hizmet sektörümüzde de hızlı bir toparlanmaya şahit olacağız'

    Muş, ekonomiler için reel üretimin yanında hizmet sektörünün de giderek daha önemli hale geldiğinin farkında olduklarını belirterek, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 55,2'sinin hizmet sektörlerinde oluştuğunu ve sektörün istihdam içindeki payının da yüzde 55'e ulaştığını söyledi.

    Küresel hizmet ticaretinin de salgın koşullarından olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Muş, "Küresel salgının olumsuz etkilerine karşı Hükümetimizce alınan etkili tedbirler sayesinde hizmet ihracatımızda bu yıl toparlanma yaşamasını bekliyoruz" dedi.

    Muş, Yeşil Mutabakat ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi gündemleri yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Her iki konu başlığında da iş dünyamızın beklentilerinin farkındayız. AB nezdindeki bu değişim döneminde de ülkemizin hak ve çıkarlarını sonuna kadar koruyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Muş, 2020'de yakalanan ve bu yıl da devam etmesi öngörülen pozitif büyüme ve ihracattaki iyileşme sayesinde Türkiye'nin, dünya ekonomilerinden birçok alanda pozitif ayrışmayı hedeflediğini söyledi.

    Özel sektörle istişare halinde bugün olduğu gibi gelecekte de aynı tempoda çalışacaklarını belirten Muş, sözlerine şöyle devam etti:

    "Hükümetimiz ekonominin normal işleyişine dönmesi için başta seri aşılama faaliyetleri olmak üzere her alanda gerekli adımları hızla ve kararlıkla almaktadır. Bu sayede sosyal ve ekonomik hayatımız yeniden bir canlanma ve dinamizme kavuşmuştur. İnanıyorum ki aşılamada yakaladığımız ivmenin de katkısıyla başta turizm ve lojistik sektörleri olmak üzere yakın vadede hizmet sektörümüzde de hızlı bir toparlanmaya şahit olacağız."

    'Ekonomik göstergeler, salgın sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağımıza inancımızı artırdı'

    Muş, Türkiye'nin salgın sonrası dönemde küresel sistemde muhakkak hak ettiği konuma ulaşacağını dile getirdi.

    Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, dijitalleştirilmesi ve bürokrasinin hafifletilmesi konusunda önemli adımlar attıklarını anlatan Muş, "Küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen ekonomik göstergeler, Türkiye ekonomisinin salgın sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına inancımızı artırmıştır" diye konuştu.

    Etiketler:
    Salgın, Türkiye, Ekonomi, Mehmet Muş
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