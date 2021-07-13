Tarım Bakanlığı kuraklık ödemelerinin başladığını duyurdu

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,"Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanındayız. TARSİM Diyarbakır'da 25.200.000 TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak. Dekar başı 18.3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak." ifadelerine yer verdi.
Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:
- Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak’ta 12.600.000 TL’lik kuraklık hasar ödemesini 13-16 Temmuz arasında yapıyor. Kuraklık verim sigortası poliçesi olanlara, poliçe priminin ortalama 16 katı ödeme yapılacak.
Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanındayız.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 12, 2021
TARSİM Diyarbakır'da 25.200.000 TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor.
Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak.
Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak.
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