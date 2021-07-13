İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun" dedi.

Tabloya göre, her 1000 kişide İstanbul'da 56.75, Ankara'da 59.10, İzmir'de 22.16 vaka tespit edildi.

Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, ve Kahramanmaraş ise en az vaka görülen iller.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun. pic.twitter.com/UoyZN8UGbH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021

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