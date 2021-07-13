Eşini yumruklayıp saçlarını çeken kocaya 2 bin 240 TL ceza

Kayseri'de, annesine gitmek isteyen eşi N.M.'nin kulağına ve yüzüne yumruk atıp saçlarından çektiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Sedat M., 'yaralama'dan 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

DHA'nın aktardığına göre olay, 13 Nisan'da Kayseri'nin merkez ilçesi Melikgazi'de meydana geldi.

İddiaya göre 40 yaşındaki N.M., aralarında çıkan tartışma sırasında eşi Sedat M.’ye, "Beni eşek gibi anneme götüreceksin" dedi.

Bunun üzerine Sedat M. de 2 çocuğunun annesinin kulağına ve yüzüne yumruk atarak, saçlarından çekti. N.M.’nin şikayetçi olması üzerine eşi hakkında yaralama suçundan dava açıldı.

'Eşek gibi götüreceksin dediğimi hatırlamıyorum'

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, N.M. ile eşi Sedat M. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen N.M., "İkimiz de annelerimize gitmek istedik. Tartıştık. Eşek gibi götüreceksin dediğimi hatırlamıyorum. Yüzüme ve kulağıma yumruk attı. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

'Tahrik oldum'

Pişman olduğunu belirten tutuksuz sanık Sedat M. ise “Tartıştık. ‘Beni eşek gibi annemlere götüreceksin’ dedi. Tahrik oldum. Bunun üzerine eşimi darp ettim. Takdir sizin” dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Sedat M.’yi yaralama suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL olan para cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.