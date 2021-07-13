Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Galatasaray tepkisi: Yunanistan Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Yunanistan Ankara Büyükelçisi Diamessis'in, Dışişleri Bakanlığı'nca, Atina'da Galatasaray kafilesine karşı sergilenen tutum nedeniyle bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.