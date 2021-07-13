Kocaeli'de 21 yaşındaki kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu

Öykü Yüngün dün gece saatlerinde Nihat Ş.’nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'ndeki evine gitti. Bugün öğlen saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Nihat Ş., Öykü Yüngün'ü evde ölü bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yüngün’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Nihat Ş. gözaltına alındı

Olay yerine giden polis ekipleri tarafından Yüngün’ün ölümü şüpheli bulundu. Yüngün’ü ölü bulduğunu iddia eden Nihat Ş. gözaltına alındı. Nihat Ş., polis ekiplerine verdiği ilk ifadedede, gece işe gitmek için evden ayrıldığını, sabah döndüğünde ise Yüngün’ü ölü bulduğunu söylediği öğrenildi.

Nihat Ş.'nin öğle saatlerinde ise bir komşusundan merdiven isteyerek eve balkondan girdiği öğrenildi.

Ölüm sebebi otopsi sonrasında belli olacak

Evde olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından Yüngün’ün cenazesi otopsi incelemesi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, Yüngün’ün kesin ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.