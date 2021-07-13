Türk bayrağını çöpe atan kadın tutuklandı

Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan kadın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bunun üzerine harekete geçen polis, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Çukurova ilçesinde oturduğu tespit edilen şüpheli Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Merve D.’nin, ifadesini savcılıkta vermeyi talep ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çok mutluydum, keyfimden yaptım. Şerefinize. Çok keyifliydi, size anlatamam. Beni araştırırsanız, destan yazarsınız” ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrolünün ardından Merve D., adliyeye sevk edildi.

Adana'da, iş yerinde asılı Türk bayrağını olduğu yerden indirip, çöp kovasına atan Merve Demir (38), Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 300'üncü maddesi gereği 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklandı.

Adana'da, iş yerinde asılı Türk bayrağını bulunduğu yerden indirip, çöp kovasına atan Merve Demir (38), TCK'nın 300'üncü maddesi gereği 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklandı — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 13, 2021

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