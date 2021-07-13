24 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri, zaman aşımı nedeniyle serbest bırakıldı

Kocaeli'de 24 yıldır kayıp olarak aranan İbrahim Karakuş'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eşi, eşinin kardeşleri ve eşinin kardeşinin eski kocası, dosyanın zaman aşımına uğraması sebebiyle serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası engelli İbrahim Karakuş, ansızın kayıplara karıştı. Aile bireyleri tarafından yıllarca aranan Karakuş, yapılan kayıp başvurularına rağmen bulunamadı. Bu zamana kadar pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosyaları yeniden açtı.

Derinleşen soruşturma neticesinde İbrahim Karakuş'un en son görüştüğü kişiler tespit edildi. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, İbrahim Karakuş'un eşi Ç.K., eşinin kız kardeşi G.G. ile eski eşi E.A. ve eşinin erkek kardeşi O.G. gözaltına alındı.

Cinayet şüphelileri birbirlerini suçladı

Polis merkezindeki ifadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler, İbrahim Karakuş'un O.G. tarafından Darıca Eskihisar Kalesi civarında tabanca ile öldürüldüğünü iddia etti.

Aynı zamanda şüpheliler ifadesinde, cinayeti işlediği ileri sürülen O.G.'nin daha sonra Karakuş'un cesedini kale civarına gömdüğü, Karakuş'un annesine ait antika gümüş kemeri de Kapalıçarşı'da sattığını iddia etti. O.G. ise ifadesinde, diğer 3 şüphelinin suçlamalarını kabul etmeyerek, diğer şüphelileri suçladı.

İbrahim Karakuş'un gömüldüğü ileri sürülen kale ve çevresinde yapılan çalışmada ise restorasyon çalışmaları sebebiyle ceset bulunamadı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelileri dosyanın zaman aşımına uğraması sebebiyle serbest bırakıldı.