Sağlık Bakanı Koca'dan Sertab Erener'e teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği “Bu Son Olsun” şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği “Bu Son Olsun” şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim. pic.twitter.com/PEtpSDLMid— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021
Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.
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