Giresun'da dere taştı: Düğüne katılan 200 kişi mahsur kaldı

Giresun'da Yağlıdere deresinin taşması sonucu o sırada bir düğün töreninin yapıldığı halı sahayla kentin bağlantısını sağlayan köprü sular altında kaldı. Düğüne katılan yaklaşık 200 kişi halı sahada mahsur kaldı.

Halı sahada düğünü yapıldığı esnada sağanak yağışla beraber Yağlıdere üzerinde bulunan barajların kapakları da açıldı.

Baraj kapaklarının açılmasıyla derenin suları yükselince halı sahada düğünde bulunanlar mahsur kaldı.

Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Yağlıdere deresinin taşması sonucu Bük Mahallesi'nde bulunan halı saha ile kentin bağlantısını sağlayan köprünün sular altında kalarak kapandığını söyledi.

Akın, halı sahada düğün merasiminin yapıldığını ve burada yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bilgisini aldıklarını kaydederek, "Köprünün kapanmasıyla içeride yaklaşık 25 araç ve 200 vatandaşımızın olduğu bilgisini aldık. Şu anda herhangi bir sorun yok. Düğün merasimi de devam ediyor" dedi.

Bölgede yağmurun dindiğini belirten Akın, "Dere sularının çekilmesiyle geçişi tekrar sağlayıp vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde ilçe merkezine tahliye etmeyi planlıyoruz. Şu anda bütün ekiplerimiz buradalar" diye konuştu.





