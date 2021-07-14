Tunceli Belediyesi’nde en düşük ücret 5 bin TL oldu

Tunceli Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Yapılan anlaşmaya göre belediyede en düşük asgari ücret 3 bin 522 TL'den 5 bin TL'ye çıktı.

Tunceli Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Yapılan anlaşmaya göre belediyede en düşük asgari ücret 3 bin 522 TL’den 5 bin TL’ye çıktı.

Sözcü'nün haberine göre Tunceli Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle denildi:

Devrimci-halkçı yerel yönetimler kapsamında yönetime geldiğimiz ilk günden beri programımızda yer aldığı gibi kentin ihtiyacı olan alt yapı çalışmalarından temizlik, ulaşım, su gibi temel ihtiyaçlara her türlü hizmeti yoksul halkın ihtiyaçlarını merkeze alarak bütçemiz oranında gerçekleştirmeye çalıştık.

Bu çalışmaları yaparken şeffaf olmanın yanı sıra her alanda eşitlikçi bir anlayıştan yola çıkarak çalışan işçi-emekçi arkadaşlarımızın çalışma koşullarını görerek ve işin emek boyutunu göz önünde bulundurarak hem sosyal haklarında hem de maaşlarında iyileştirmeler yaptık.

Bunları yaparken yaklaşık iki yıldır devralmış olduğumuz süreçte gelir-gider tablomuzu halkımızla paylaştık ve ikramiyelerin bir kısmı dışında işçi-emekçilerimizin maaşlarını ödeme noktasında içerisinde bulunduğumuz koşullara yani belediyeyi devraldığımız dönemden kalan borca rağmen herhangi bir aksaklığı çalışanlarımıza yansıtmadan düzenli olarak ödemelerini gerçekleştirdik.

'Yüzde 41 zam yapıldı'

İki yıllık süreçte iki sözleşme kadrolu personelle yapıldığına dikkat çeken Tunceli Belediyesi, taşeron işçileriyle ikinci sözleşme aşamasında olduğu kaydedildi. Belediye açıklamasına şöyle devam etti:

Geçen yıl ki toplu sözleşmede belediyemiz taşeron çalışanlarımızın günlük yevmiye ve sosyal haklarına ortalama yüzde 30.19 zam yapılarak birçok sosyal haklarda da iyileştirilmeye gidildi. Bu yıl ise biri tespit olmak üzere toplamda sendika ve belediyemiz arasında dört görüşme yapıldı.

Bu görüşmeler neticesinde Belediyemizde taşeron olarak çalışan emekçi arkadaşlarımızın işe girişi sırasında uygulanan yevmiye farklılıklarından doğan maaş farkını ortadan kaldırıp eşitlemek için; daha önce en düşük asgari ücret 3 bin 522 TL iken yapılan yüzde 41,96 zamla beraber en düşük asgari ücret 5 bin TL'ye, En yüksek asgari ücret ise 4 bin 497 TL iken yapılan yüzde 25 zamla beraber en yüksek asgari ücret ise 5 bin 621 TL’ye yükseldi.

1 Mayıs'ta bin 250 TL ek ücret

Bu maaşlara ek olarak ayrıca ödenecek olan ücretler ise şöyle;

1.Her yıl 1 Mayıs ödemesi olarak, bin 250 TL

2. Her yıl 15-16 Haziran ödemesi olarak bin TL

3. Her yıl Giyim Yardımı ödemesi olarak: 625 TL

4.İşçilere ayrıca 2 adet 13'er Günlük ikramiye ödemesi de yapılacak