İletişim Başkanlığı'ndan 'Türkiye Geçilmez' videosu

Fahrettin Altun, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıl dönümüne ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Altun mesajında, ''İstiklali, istikbali, vatanı, bayrağı söz konusu olduğunda hiçbir bedel ödemekten kaçınmayan, her türlü tehdide karşı beraber olan Türk Milleti, 15 Temmuz'da ortaya koyduğu destansı mücadele ile tüm dünyaya bir kez daha haykırdı: Türkiye Geçilmez!'' ifadelerini kullandı.