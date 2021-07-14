Kayıt
12:49 14 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Meral Akşener

    Akşener: Bizim adayımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak

    © Fotoğraf : İYİ Parti
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 254
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044852983_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_371692cbaffae6397887f787724e6378.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107141044962645-aksener-bizim-adayimiz-turkiye-cumhuriyetinin-13-cumhurbaskani-olacak/

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, herkesin "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" diye sorduğunu belirterek "Kendilerine açık ve net cevap vermek istiyorum. Yaşlı başlı adamlarsınız, kendinizi çok yıpratmayın. Bizim cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Kesin bilgi, yayalım" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 

    Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a birtakım eleştiriler yönelten Akşener, "Kendisi yine çıktığı bir kürsüde dedi ki; 'Memleketi bunlara teslim edemeyiz.' Beş kere dinledim, 'Acaba yanlış mı duydum?' diye. Devleti teslim aldığını sanıyor biliyor musunuz? Sayın Erdoğan devleti teslim aldığını sanıyor, seçim kaybedince de teslim edeceğini düşünüyor. Bak Sayın Erdoğan, iktidar teslim edilmez, devredilir. Millet sandıkta kararını ortaya koyar, o karara göre iktidar devredilir" dedi.

    'Türkiye'de kültürel mirasın ısrarla yok edildiği' görüşünü dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

    • "Buradan yörük kardeşlerime seslenmek istiyorum, size hak ettiğiniz değeri göstereceğiz. 13 yıl önce UNESCO'ya yapılan başvuruyu sonuçlandırarak işe başlayacağız. Bu alanların yakınlarına yerel ürün pazarlama çadırları kuracağız. Böylece çocuklarımıza ve gençlerimize yörük kültürünü ve üretim tarzını yerinde göstereceğiz. Göç yollarının haritasını çıkaracağız ve kamusal güvenliğini sağlayacağız. Kiralama giderlerini üretimlerine göre puanlama sistemiyle karşılayacağız. Oba, nüfus ve sürü kriterlerine göre veteriner hekim, teknisyen gibi konularda mobil hizmet ünitelerini kuracağız. Haftalık periyotlar halinde sürdüreceğiz. 

    'Toroslarda tüten dumanın sönmemesi için biz gerekeni yapacağız'

    • İYİ Parti yörüklerin partisidir diyorlar ya, madem böyle bir iddia var, biz de bu iddiayı yerine getirmiş olalım. Yaylalar konar göçerlerimizindir, yörüklerimizindir, Türkmenlerimizindir, keçilerindir, koyunlarındır. Senin işi bu kadim kültürü öldürmek değil, yaşatmaktı. Sen onlara sırtını dönmüş olsan da, Toroslarda tüten dumanın sönmemesi için biz gerekeni yapacağız."

    Akşener, yaklaşık 25 milyon kişinin kurban eti dışında et tüketemediğini söyledi. "Yaptığımız gezilerde vatandaşlara ayda kaç kilo et alıyorsunuz diye sorduğumda önce sağlam bir kızıyorlar bana, sonra aldığım cevap 'Kurbandan kurbana' oluyor" ifadesini kullanan Akşener, "Türkiye artık maalesef kasaptan 5 liralık kıyma, yarım kilo çorbalık tavuk kırpıntısı alan bir ülke haline geldi. İşte size AK Parti'nin dahiyane politikalarıyla reva gördüğü tablo" diye konuştu.

    'Rizelilik kürsülerden üfürmekle olmaz'

    Akşener, fındık üreticileriyle gerçekleştirilen görüşmelere de değindi. Tüm kalemler hesaplandığında fındık fiyatının kilo başına 35 TL olması gerektiğini belirten Akşener, "Sayın Erdoğan, Rizelilik kürsülerden üfürmekle olmaz, Rizelilik Karadenizli fındık üreticisini yabancı şirketlere ezdirmeyerek olur. Eğer her fırsatta söylediğin gibi gerçekten Karadeniz uşağıysan, bu sefer yabancı lobilerin elemanlarını bu işten uzak tut. Sen sahip çıkmazsan ilk sandıkta biz gelip gereğini yapacağız" dedi.

    Akşener, "Çay bahçesinde sohbet ettiğim bir kardeşim diyor ki 'Türkiye uçuyordu, kaçıyordu, aşıyordu. Uçan Türkiye'ye ne oldu? Biri bize anlatsın.' Sayın Erdoğan, o biri ben değilim. Sensin, sen. Uçan Türkiye'ye ne oldu, anlat" ifadesini kullandı.

    Akşener, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu torba teklifte bazı olağanüstü hal (OHAL) yetkilerinin üç yıl daha uzatılmasını sağlayacak düzenlemenin de bulunduğunu hatırlattı. Akşener, şöyle devam etti:

    • "Ayrıca bir şey daha kondu. Onu da çok vahim bulduğumuzu ifade etmek isterim. O da kayyum atanmış şirketler var ya. TMSF bunları uygun şartlar bulup sattığında bu şirketler hem işlemeye devam ediyor, o sattıkları geliri parayı da TMSF irat kaydediyor. Eğer o madde olduğu geçtiği taktirde TMSF'nin bu şirketleri satma görevi ortadan kalkıyor. Yağma Hasan'ın böreği gibi bu şirketler ortadan kalkıncaya kadar içinde ne var ne yok ağalar, beyler, ağabeyler yiyip içip ne olacaksa sıfıra indirinceye kadar kalacak. Bu iki konuya aşırı derecede dikkat etmenizi istiyorum.

    'Ben bu millete yamuk yapmam'

    • Pertek'te bir muhtarımız bana endişelerini söyledi. Ben muhtarımıza dedim ki, "Ben bu millete yamuk yapmam. Bu millete yamuk yapanın da alnını karışlarım" dedim. Bu iki madde birer yamuktur. Sayılarının çok olmasının getirdiği şımarıklık ile geçirmeye çalışabilirler. Milletimize yamuk yaptırmayacağız. Yazıktır, günahtır.

    'Bu aziz millet, demokrasisine el sürdürmez'

    • Demokrasi, yönetenin değil, muhalefet edenin söz hakkının güvencesidir. Milletin hakkının, hukukunun, iradesinin güvencesidir. O nedenle de Gazi Meclisimiz, aynı zamanda Millet’in Evi’dir. Sen, demokrasiye gıcık oluyor olabilirsin. ‘Demokrasi amaç değil, araçtır’ diyor olabilirsin. Hatta kendi kendine, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız şahsımındır’, diyor da olabilirsin. Ama bu aziz millet, demokrasisine el sürdürmez. İradesine müdahale ettirmez. İstanbul seçimlerini hatırla. Gün olur, o sandık milletin önüne gelir. Ve o gün geldiğinde, bu yapılanların hesabını milletine verirsin. Demedi deme."

    Akşener, plastik atık ithalatına da eleştiriler yöneltti. "Çöpün de ithalatı mı olur demeyin, maalesef oluyor. AK Parti iktidarının dış ticaret anlayışına bakar mısınız, gerçekten ibretlik" diyen Akşener, "AK Parti iktidarı sayesinde güzel ülkemiz dev bir plastik çöp ithalatçısı haline gelmiş durumda. Deyim yerindeyse Avrupa'nın plastik çöplüğü olmuşuz. Türkiye 2016 yılında 3 bin 600 ton çöp ithal etmiş. 2020 yılında Türkiye ne kadar plastik çöp ithal etmiş biliyor musunuz? Sıkı durun, tam 756 bin ton" ifadesini kullandı.

    'Rahat olun ağalar, yaşlı başlı adamlarsınız'

    Türkiye'nin çözülemeyecek bir sorununun olmadığını ifade eden Akşener, herkesin "İYİ Parti'nin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" diye sorduğunu söyledi. Akşener, "Buradan kendilerine açık ve net cevap vermek istiyorum. Rahat olun ağalar, yaşlı başlı adamlarsınız, kendinizi çok yıpratmayın. Bizim cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Kesin bilgi, yayalım" dedi.

    Etiketler:
    cumhurbaşkanı adayı, Seçim, 2023, Ekonomi, Plastik atık, Meral Akşener, İYİ Parti, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD, Afganistan’dan çekilme sürecini hızlandırarak önümüzdeki ay sonunda tamamlamayı hedeflerken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Taliban saldırıları nedeniyle yılbaşından bu yana 223 bin Afgan evlerini terk etmek zorunda kaldı, bu sayı sadece geçen hafta 56 binin üzerindeydi. Fotoğrafta: Taliban saldırılarının mağdurları için başkent Kabil'de kurulan geçici mülteci kampına sığınan Afganlılar
    Radikal örgütlerin çatışma alanına dönen Afganistan'daki mülteci kampından kareler
    Karikatür
    Türk Dışişleri: Yunanistan’ın bu tavrı ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir
    İstiklal Caddesi
    Türkiye'de en yüksek gelir, en yüksek gelir eşitsizliği oranı nerede?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet