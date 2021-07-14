Akşener: Bizim adayımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, herkesin "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" diye sorduğunu belirterek "Kendilerine açık ve net cevap vermek istiyorum. Yaşlı başlı adamlarsınız, kendinizi çok yıpratmayın. Bizim cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Kesin bilgi, yayalım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a birtakım eleştiriler yönelten Akşener, "Kendisi yine çıktığı bir kürsüde dedi ki; 'Memleketi bunlara teslim edemeyiz.' Beş kere dinledim, 'Acaba yanlış mı duydum?' diye. Devleti teslim aldığını sanıyor biliyor musunuz? Sayın Erdoğan devleti teslim aldığını sanıyor, seçim kaybedince de teslim edeceğini düşünüyor. Bak Sayın Erdoğan, iktidar teslim edilmez, devredilir. Millet sandıkta kararını ortaya koyar, o karara göre iktidar devredilir" dedi.

'Türkiye'de kültürel mirasın ısrarla yok edildiği' görüşünü dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Buradan yörük kardeşlerime seslenmek istiyorum, size hak ettiğiniz değeri göstereceğiz. 13 yıl önce UNESCO'ya yapılan başvuruyu sonuçlandırarak işe başlayacağız. Bu alanların yakınlarına yerel ürün pazarlama çadırları kuracağız. Böylece çocuklarımıza ve gençlerimize yörük kültürünü ve üretim tarzını yerinde göstereceğiz. Göç yollarının haritasını çıkaracağız ve kamusal güvenliğini sağlayacağız. Kiralama giderlerini üretimlerine göre puanlama sistemiyle karşılayacağız. Oba, nüfus ve sürü kriterlerine göre veteriner hekim, teknisyen gibi konularda mobil hizmet ünitelerini kuracağız. Haftalık periyotlar halinde sürdüreceğiz.

'Toroslarda tüten dumanın sönmemesi için biz gerekeni yapacağız'

İYİ Parti yörüklerin partisidir diyorlar ya, madem böyle bir iddia var, biz de bu iddiayı yerine getirmiş olalım. Yaylalar konar göçerlerimizindir, yörüklerimizindir, Türkmenlerimizindir, keçilerindir, koyunlarındır. Senin işi bu kadim kültürü öldürmek değil, yaşatmaktı. Sen onlara sırtını dönmüş olsan da, Toroslarda tüten dumanın sönmemesi için biz gerekeni yapacağız."

Akşener, yaklaşık 25 milyon kişinin kurban eti dışında et tüketemediğini söyledi. "Yaptığımız gezilerde vatandaşlara ayda kaç kilo et alıyorsunuz diye sorduğumda önce sağlam bir kızıyorlar bana, sonra aldığım cevap 'Kurbandan kurbana' oluyor" ifadesini kullanan Akşener, "Türkiye artık maalesef kasaptan 5 liralık kıyma, yarım kilo çorbalık tavuk kırpıntısı alan bir ülke haline geldi. İşte size AK Parti'nin dahiyane politikalarıyla reva gördüğü tablo" diye konuştu.

'Rizelilik kürsülerden üfürmekle olmaz'

Akşener, fındık üreticileriyle gerçekleştirilen görüşmelere de değindi. Tüm kalemler hesaplandığında fındık fiyatının kilo başına 35 TL olması gerektiğini belirten Akşener, "Sayın Erdoğan, Rizelilik kürsülerden üfürmekle olmaz, Rizelilik Karadenizli fındık üreticisini yabancı şirketlere ezdirmeyerek olur. Eğer her fırsatta söylediğin gibi gerçekten Karadeniz uşağıysan, bu sefer yabancı lobilerin elemanlarını bu işten uzak tut. Sen sahip çıkmazsan ilk sandıkta biz gelip gereğini yapacağız" dedi.

Akşener, "Çay bahçesinde sohbet ettiğim bir kardeşim diyor ki 'Türkiye uçuyordu, kaçıyordu, aşıyordu. Uçan Türkiye'ye ne oldu? Biri bize anlatsın.' Sayın Erdoğan, o biri ben değilim. Sensin, sen. Uçan Türkiye'ye ne oldu, anlat" ifadesini kullandı.

Akşener, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu torba teklifte bazı olağanüstü hal (OHAL) yetkilerinin üç yıl daha uzatılmasını sağlayacak düzenlemenin de bulunduğunu hatırlattı. Akşener, şöyle devam etti:

"Ayrıca bir şey daha kondu. Onu da çok vahim bulduğumuzu ifade etmek isterim. O da kayyum atanmış şirketler var ya. TMSF bunları uygun şartlar bulup sattığında bu şirketler hem işlemeye devam ediyor, o sattıkları geliri parayı da TMSF irat kaydediyor. Eğer o madde olduğu geçtiği taktirde TMSF'nin bu şirketleri satma görevi ortadan kalkıyor. Yağma Hasan'ın böreği gibi bu şirketler ortadan kalkıncaya kadar içinde ne var ne yok ağalar, beyler, ağabeyler yiyip içip ne olacaksa sıfıra indirinceye kadar kalacak. Bu iki konuya aşırı derecede dikkat etmenizi istiyorum.

'Ben bu millete yamuk yapmam'

Pertek'te bir muhtarımız bana endişelerini söyledi. Ben muhtarımıza dedim ki, "Ben bu millete yamuk yapmam. Bu millete yamuk yapanın da alnını karışlarım" dedim. Bu iki madde birer yamuktur. Sayılarının çok olmasının getirdiği şımarıklık ile geçirmeye çalışabilirler. Milletimize yamuk yaptırmayacağız. Yazıktır, günahtır.

'Bu aziz millet, demokrasisine el sürdürmez'

Demokrasi, yönetenin değil, muhalefet edenin söz hakkının güvencesidir. Milletin hakkının, hukukunun, iradesinin güvencesidir. O nedenle de Gazi Meclisimiz, aynı zamanda Millet’in Evi’dir. Sen, demokrasiye gıcık oluyor olabilirsin. ‘Demokrasi amaç değil, araçtır’ diyor olabilirsin. Hatta kendi kendine, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız şahsımındır’, diyor da olabilirsin. Ama bu aziz millet, demokrasisine el sürdürmez. İradesine müdahale ettirmez. İstanbul seçimlerini hatırla. Gün olur, o sandık milletin önüne gelir. Ve o gün geldiğinde, bu yapılanların hesabını milletine verirsin. Demedi deme."

Akşener, plastik atık ithalatına da eleştiriler yöneltti. "Çöpün de ithalatı mı olur demeyin, maalesef oluyor. AK Parti iktidarının dış ticaret anlayışına bakar mısınız, gerçekten ibretlik" diyen Akşener, "AK Parti iktidarı sayesinde güzel ülkemiz dev bir plastik çöp ithalatçısı haline gelmiş durumda. Deyim yerindeyse Avrupa'nın plastik çöplüğü olmuşuz. Türkiye 2016 yılında 3 bin 600 ton çöp ithal etmiş. 2020 yılında Türkiye ne kadar plastik çöp ithal etmiş biliyor musunuz? Sıkı durun, tam 756 bin ton" ifadesini kullandı.

'Rahat olun ağalar, yaşlı başlı adamlarsınız'

Türkiye'nin çözülemeyecek bir sorununun olmadığını ifade eden Akşener, herkesin "İYİ Parti'nin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" diye sorduğunu söyledi. Akşener, "Buradan kendilerine açık ve net cevap vermek istiyorum. Rahat olun ağalar, yaşlı başlı adamlarsınız, kendinizi çok yıpratmayın. Bizim cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Kesin bilgi, yayalım" dedi.