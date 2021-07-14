Akşener'den Erdoğan'a: İktidar teslim edilmez, devredilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Kendisi yine çıktığı bir kürsüde dedi ki; memleketi bunlara teslim edemeyiz. Beş kere dinledim, acaba yanlış mı duydum diye. Devleti teslim aldığını sanıyor biliyor musunuz? Sayın Erdoğan devleti teslim aldığını sanıyor, seçim kaybedince de teslim edeceğini düşünüyor. Bak Sayın Erdoğan, iktidar teslim edilmez, devredilir. Millet sandıkta kararını ortaya koyar, o karara göre iktidar devredilir.

- Kültürel mirasımızı ısrarla yok ediyoruz. Buradan yörük kardeşlerime seslenmek istiyorum, size hak ettiğiniz değeri göstereceğiz. 13 yıl önce UNESCO'ya yapılan başvuruyu sonuçlandırarak işe başlayacağız. Bu alanların yakınlarına yerel ürün pazarlama çadırları kuracağız. Böylece çocuklarımıza ve gençlerimize yörük kültürünü ve üretim tarzını yerinde göstereceğiz. Göç yollarının haritasını çıkaracağız ve kamusal güvenliğini sağlayacağız. Kiralama giderlerini üretimlerine göre puanlama sistemiyle karşılayacağız. Oba, nüfus ve sürü kriterlerine göre veteriner hekim, teknisyen gibi konularda mobil hizmet ünitelerini kuracağız. Haftalık periyotlar halinde sürdüreceğiz.

- İYİ Parti yörüklerin partisidir diyorlar ya, madem böyle bir iddia var, biz de bu iddiayı yerine getirmiş olalım. Yaylalar konar göçerlerimizindir, yörüklerimizindir, Türkmenlerimizindir, keçilerindir, koyunlarındır. Senin işi bu kadim kültürü öldürmek değil, yaşatmaktı. Sen onlara sırtını dönmüş olsan da, Toroslarda tüten dumanın sönmemesi için biz gerekeni yapacağız.

- Yaklaşık 25 milyon vatandaşımız, Kurban eti dışında et tüketemiyor. Yaptığımız gezilerde vatandaşlara ayda kaç kilo et alıyorsunuz diye sorduğumda önce sağlam bir kızıyorlar bana, sonra aldığım cevap 'Kurbandan kurbana' oluyor. Türkiye artık maalesef kasaptan 5 liralık kıyma, yarım kilo çorbalık tavuk kırpıntısı alan bir ülke haline geldi. İşte size AK Parti'nin dahiyane politikalarıyla reva gördüğü tablo.

- Sayın Erdoğan, Rizelilik kürsülerden üfürmekle olmaz, Rizelilik Karadenizli fındık üreticisini yabancı şirketlere ezdirmeyerek olur. Eğer her fırsatta söylediğin gibi gerçekten Karadeniz uşağıysan, bu sefer yabancı lobilerin elemanlarını bu işten uzak tut. Sen sahip çıkmazsan ilk sandıkta biz gelip gereğini yapacağız.

- Çay bahçesinde sohbet ettiğim bir kardeşim diyor ki 'Türkiye uçuyordu, kaçıyordu, aşıyordu. Uçan Türkiye'ye ne oldu?' biri bize anlatsın. Sayın Erdoğan, o biri ben değilim. Sensin, sen. Uçan Türkiye'ye ne oldu, anlat.