Şahan Gökbakar: TRT evimin üzerinde drone uçurdu, özel hayatımı ihlal etti

Şahan Gökbakar, Marmaris'te satın aldığı ev ve önündeki iskele için kaçak yapıldığı iddialarına ilişkin olarak paylaşımda bulundu.

TRT, TRT Haber, DHA, ATV, Sabah, Milliyet, Hürriyet ve Posta gazetelerini etiketleyen Gökbakar, "TRT olarak evimin üzerinde drone uçurdunuz, ana haber bülteninde özel hayatımı ihlal ettiniz, eşim ve iki çocuğumda yaşadığım, evimin yerini iyi kötü herkese ifşa ettiniz" dedi.

Gökbakar, kişisel Instagram hesabındaki paylaşımında "Günlerdir hakkımda yalan haberler yayınladınız. Beni ve ailemi taciz ettiniz" ifadelerini kullandı.

Gökbakar paylaşımında şunları yazdı.

"Kaz Dağlar yok olmasın dediğim dünden beri başlayan kötüleme ve iftira kampanyası devam ediyor...Günlerdir hakkımda YALAN haberler yayınladınız. Beni ve ailemi taciz ettiniz. Magazinde başladınız, gazetelerde manşet ettiniz, Ana haberlerle yalanlara devam ettiniz. Devlet televizyonu TRT olarak evimin üzerinde drone uçurdunuz ve Ana haber bülteninde, özel hayatimi ihlal ettiniz, esim ve iki çocuğumla yasadığım, evimin yerini iyi kotu herkese ifşa ettiniz. Hedef gösterdiniz. Hep sustum bekledim. Çünkü ne dublex villa var, ne kacak iskele, ne de yıkım kararı...Hepsi koca bir YALAN...Burada tek katlı bir köy evi, 20m2 de iskelesi var. Ben burayı almadan önce de yıllardır vardı. Yapı kayıt belgelerini de almış benden önceki sahibi.. Yani anlayacağınız belki de Türkiye sahillerindeki birçok yapıdan iskeleden uzantıdan daha masum ve yasal bir iskele... not: organize edilen tur teknesi, çekilen fotolar ve bugüne gelene kadar bütün olanları da yakında görüntüleriyle aktaracağım. Bekliyorum su an... "