Kayıt
12:50 14 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Hrant Dink Vakfı

    Hrant Dink cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı

    © AFP 2021 / BULENT KILIC
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043924655_0:31:3079:1763_1200x675_80_0_0_7d57d1ff07566b4b01220f144e24b5bd.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107141044963110-hrant-dink-cinayeti-davasinin-gerekceli-karari-aciklandi/

    Hrant Dink cinayetine ilişkin devam edilen davada, dosyası ayrılan Fethullah Gülen ve 10 firari sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanıkla ilgili hüküm kuran mahkeme, dosyayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesin'deki duruşmaya, firari sanıklar Mehmet Akif Yılmaz ve Ekrem Dumanlı'nın avukatları ile Dink ailesinin avukatları katıldı.

    Duruşmada, geçen celse alınan ara karar gereği, sanıklarla ilgili Basın İlan Kurumu'na yazılan yazıların cevaplarının geldiği, ilan metinlerinin 27 Haziran'da Türkiye genelinde ilk 5 sırada bulunan gazetelerde yayınlandığı, bunlara ilişkin gazete nüshalarının dosyaya gönderildiği belirtildi.

    İlanın sanık Zekeriya Öz'ün ikametinin konutuna yapıştırılması için Ünalan Mahallesi Muhtarlığı'na yazılan yazı cevabının ise henüz gelmediği bildirildi.

    Cumhuriyet savcısı, haklarında ilan yapılan sanıkların kaçak olduklarına ve mal varlıklarına el konulmasına, sanık Ekrem Dumanlı hakkında ise kaçak sayılmasına ilişkin usulü işlemlerin yapılmasına karar verilmesini istedi.

    Mahkeme heyeti, firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın kaçak sayılmalarına hükmederek, sanıklara ait menkul ve gayrimenkullerine el konulmasına karar verdi.

    Mal varlığı sorgusunda sanıklara ait araç ve taşınmaz mal tespit edildiği takdirde ilgili Trafik Tescil ve Tapu Müdürlükleri'ne yazı yazılarak tedbir şerhlerinin işlenmesinin istenilmesine hükmeden heyet, Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılarak sanıklara ait vadeli vadesiz tüm hesapları ile kiralık kasa mevcutlarının tespit edilerek el koyma kararının uygulanmasının istenilmesine, el konulması kararı üzerine tedbir şerhi işlenecek mevduat ile taşınır ve taşınmaz malların yönetimi amacıyla TMSF'nin kayyum olarak atanmasını karara bağladı.

    Mahkeme, sanık Zekeriya Öz hakkında muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin evrakın henüz mahkemeye dönmemiş olması dikkate alınarak, evrak geldikten sonra kaçak sayılma veya el koyma kararının bir sonraki duruşmada karara bağlanmasına hükmetti.

    Sanıklardan Ekrem Dumanlı'nın halen yurt dışında kaçak olarak bulunduğu, hakkında çıkarılan yakalama emrinin yerine getirilemediği , sanık hakkındaki davanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduğunun anlaşıldığına kanaat getiren mahkeme, böylelikle sanık hakkında kaçak olduğuna dair yasal şartların oluştuğuna karar verdi.

    Mahkeme, sanık Ekrem Dumanlı hakkında gazete ilanı verilmesini ve varsa ikametgah adreslerine asılmak üzere de ilan yapılmasını kararlaştırdı.

    Bu ilanda 15 gün içinde gelmediği takdirde "kaçak" sayılacağının ve mal varlıklarına el koyulacağının ihtarına karar veren mahkeme, ilan yapıldıktan 15 gün sonra kovuşturmaya katılmaması halinde hakkında kaçak kararı ile el koyma kararının celse arasında karara bağlanmasına hükmetti.

    Heyet, sanıklar hakkındaki yakalama ve yurt dışından iade taleplerinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

     

    Davanın geçmişi

    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayı 26 Mart 2021'de karara bağlamıştı.

    Tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale "Anayasa'yı ihlal" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

    Heyet, tutuklu sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin'i "kasten öldürme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 28 yıl dörder ay, tutuklu sanık Ercan Gün'ü, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum ederken, 26 sanığa 3 yıl 4 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen sürelerde hapis cezaları vermişti.

    Firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün dosyası ise ayrılmış ve başka bir esasa kaydedilmişti.

    Davanın 24 Haziran'da yapılan duruşmasında mahkeme heyeti , önceki celsede cumhuriyet savcısının sanıkların kaçak sayılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına ilişkin talebini karara bağlamıştı.

    Kararda, sanıklar Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın yurt dışında kaçak olarak bulundukları, haklarında kırmızı bülten çıkarıldığı ve bir kısmı hakkında iade talepnamesi düzenlediği anlatılarak, sanıkların hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduklarının anlaşıldığı kaydedilmişti.

    Bu gerekçelerle sanıklar hakkında gazete ilanı ile varsa ikametgah adreslerine asılmak üzere ilan yapılmasına karar veren heyet, bu ilanda 15 gün içinde gelmedikleri takdirde "kaçak" sayılacaklarının ve mal varlıklarına el koyulacağının ihtarına karar verilmesine hükmetmişti.

    Etiketler:
    Gerekçeli karar, Hrant Dink
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD, Afganistan’dan çekilme sürecini hızlandırarak önümüzdeki ay sonunda tamamlamayı hedeflerken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Taliban saldırıları nedeniyle yılbaşından bu yana 223 bin Afgan evlerini terk etmek zorunda kaldı, bu sayı sadece geçen hafta 56 binin üzerindeydi. Fotoğrafta: Taliban saldırılarının mağdurları için başkent Kabil'de kurulan geçici mülteci kampına sığınan Afganlılar
    Radikal örgütlerin çatışma alanına dönen Afganistan'daki mülteci kampından kareler
    Karikatür
    Türk Dışişleri: Yunanistan’ın bu tavrı ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir
    İstiklal Caddesi
    Türkiye'de en yüksek gelir, en yüksek gelir eşitsizliği oranı nerede?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet