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    15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan Adil Öksüz, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Öksüz'e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

    İçişişleri Bakanlığı'ndan firari FETÖ'cüler için 664 milyon lira ödül

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler' listesinde yer alan 338 firari FETÖ üyelerine, toplam 664 milyon lira ödül konuldu.

    AA muhabirinin derlediği bilgilere göre kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının yer aldığı 'aranan teröristler' listesinde bulunan 338 FETÖ firarisinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüllerin toplamı 664 milyon lirayı buluyor. Listede yer alan 338 FETÖ firarisinden 41'i kırmızı, 23'ü mavi, 16'sı yeşil, 48'i turuncu, 210 kişi de gri kategoride aranıyor.

    Kırmızı kategoride başına 10'ar milyon lira ödül konulanların arasında Fetullah Gülen'in yanı sıra darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten Adil Öksüz, istişare heyetinden Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, Halit Esendir, Mustafa Özcan, Harun Tokak, Ali Bayram, İsmail Büyükçelebi, Şerif Ali Tekalan, Mustafa Yeşil, Reşit Haylamaz, Suat Yıldırım ve Ahmet Kurucan bulunuyor.

    Aynı listede darbe girişiminde yer aldıktan sonra firar eden 'yurtta sulh konseyi' üyesi Turgay Sökmen ile helikopterle Yunanistan'a kaçan eski binbaşılar Gençay Böyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan ve eski astsubaylar Bilal Kurugül ile Mesut Fırat yer alıyor.

    Darbe girişimini finanse ettiği öne sürülen Muhammed Dahlan da listede dikkati çeken isimler arasında bulunuyor.

    Kırmızı kategoride aranan 41 firari FETÖ'cünün başına toplam 410 milyon lira ödül konuldu.

    Karlov suikastı sanığı Emrullah Uslu mavi listede

    Listede başına 3'er milyon lira ödül konulan 23 FETÖ firarisi de mavi kategoride yer aldı.

    Aralarında Gülen'in doktorları Tuncay Delibaşı ve Kudret Ünal, örgütün 'istihbarat imamı' Murat Karabulut, 'emniyet imamı' 'Kozanlı Ömer' kod adlı Osman Hilmi Özdil, örgütün medya sözcüsü olarak bilinen eski emniyet amiri ve Karlov suikastı sanığı Emrullah (Emre) Uslu'nun da yer aldığı firariler 69 milyon lira ödülle aranıyor.

    Yeşil kategoride yer alan 16 firari FETÖ'cünün başına da toplam 32 milyon lira ödül konuldu.

    Eski savcı Zekeriya Öz gri kategoride

    Gri kategoride ise 210 firari FETÖ mensubu 105 milyon lira ödülle aranıyor.

    'Yurtta sulh konseyi' üyeleri arasında bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı tuğgeneral Ali Kalyoncu, eski Kara Harp Okulu kurmay başkanı İlhami Polat, eski Koza-İpek Holding'in sahibi ve medya patronu Hamdi Akın İpek, eski emniyet müdürü Recep Güven ile Ergenekon soruşturmasıyla adını duyuran ve 17 Aralık soruşturmasını yürüten eski savcı Zekeriya Öz bu kategoride yer alıyor.

     

    Etiketler:
    Zekeriya Öz, Fethullah Gülen, FETÖ, firari, İçişleri Bakanlığı
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