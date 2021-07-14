Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural'a hapis cezası

Oyuncu Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada ‘hakaret', ‘yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı.

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