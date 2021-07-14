Erdoğan: Hayırdan başka laf, kargadan başka kuş bilmeyen kifayetsizler, bugün de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile yolunun açılışını gerçekleştirerek, "Hizmete alınan kesimin milletimize, zamandan 9.1 milyon lira, akaryakıttan 1.7 milyon lira olmak üzere toplamda 10.8 milyon lira tasarruf sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile yolunun açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Hizmete alınan kesimin milletimize, zamandan 9.1 milyon lira, akaryakıttan 1.7 milyon lira olmak üzere toplamda 10.8 milyon lira tasarruf sağlayacağına inanıyoruz.

- Biz aynı zamanda geleceğe dair büyük hayalleri ve hedefleri olan devletiz. 2023 senesine her bakımdan daha güçlü daha üretken daha müreffeh bir şekilde girmek istiyoruz. 2071 vizyonlarımızın da alt yapısını buna göre kuruyoruz.

- Göreve geldiğimizde patates deposu yapılması tartışılan, tam 10 hükümet 17 bakan eskiten Bolu Tüneli'ni rekor sürede hizmete açtık. Asrın projesi Marmaray'ı ve Avrasya Tüneli'ni devreye alarak Asya ile Avrupa'yı denizin altından iki kez buluşturduk.

- Vatan Caddesi'ne "Buraya uçak mı indireceksiniz?" diye karşı çıkanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "Buradan mutlu azınlık geçecek" diye yaftalayanlar, rahmetli Özal'ın inşa ettiği ikinci köprüyü engellemek için her yola başvuranlar. İşte bu zihniyetin günümüzdeki temsilcileri geride bıraktığımız 19 yıllık süreçte bizim de karşımızdaydı.

- Kimi zaman mahkemeler kimi zaman yalan furyasıyla kimi zaman da sokak olaylarıla ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye çalıştılar. Hayırdan başka laf, kargadan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizler bugün de Kanal İstabul projesine aynı saiklerle karşı çıkıyor. Biz bunlara aldırmıyor, çapsızların irademizi kırmasına izin vermeden yolumuza devam ediyoruz. Biz dertliyiz, bu ülkeye ve millete sevdalıyız. Biz her akşam yastığa başımıza koyduğumuzda "Bugün halk için hak için ne yaptık, ne yapıyoruz?" diye kendimizi sigaya çekiyoruz.