Kaza yapan sürücü: Sıcaktan kendimden geçmiş olabilirim

İstanbul Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı. Kazada kamyonette bulunan ve yaralanan yolcu itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de saat 13.30 sıralarında TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Turan Sucu yol ayrımında kararsız kalınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonet bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, yanında bulunan Manolya Gürel yaralandı. Bacağı sıkışan yaralıyı itfaiye ve sağlık ekipleri kamyonetten çıkararak ambulans vasıtasıyla hastaneye sevk etti.

'Ne olduğunu anlayamadım, hız da yoktu'

Kamyonet sürücüsü Turan Sucu "Yaralı iş arkadaşım. Ne olduğunu anlayamadım. Direksiyon hakimiyetini kaybetmişim. Kendimden geçmişim sıcaktan herhalde. Hız da yoktu, şu yoldan giderken buraya dönünce kontrolümü kaybetmişim" dedi.